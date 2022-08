L-MAG: Und hat sich das dann so für dich erfüllt?

Tyshea: Also, ich hatte einen Tag in der Villa, das war Tag 2 oder 3. Da hatten Jay und Caro sehr viel erzählt, was sie schon alles durchmachen mussten. Da ist mir noch mal bewusst geworden, was ich bislang für ein Glück hatte. Da hatte ich so einen Moment, an dem ich dachte, dass ich künftig einfach nicht mehr still bleiben werde. Inzwischen ist ein bisschen Zeit vergangen und jetzt kam ja gerade dieser krasse Shitstorm in den sozialen Medien, verbunden mit viel Negativität. Das hat mich dann doch wieder eingeschüchtert. Ich fragte mich, was ich eigentlich glaube, wer ich bin, dass ich für andere Menschen mitsprechen kann. Das ist ja nicht so richtig mein Recht. Deswegen bin ich da momentan noch ein wenig am Suchen. In jedem Fall konnte ich aber aus der Teilnahme mehr Kraft entwickeln – definitiv.

L-MAG: Ein Kritikpunkt an dieser Staffel war, dass die Diversität des Casts nicht sehr breit war. Wie hat sich das für dich dargestellt?

Tyshea: Also, für mich war das schon ein sehr bunter Haufen. Wir hätten unterschiedlicher nicht sein können. Wenn man es jedoch auf den Typ Frau bezieht, war es allerdings schon so, dass die feminineren Kandidatinnen überwogen haben. Das hatte sicher auch damit zu tun, was die Princess suchte. Andererseits hatten wir alle, glaube ich, erwartet, dass dieses Mal eine trans Frau dabei wäre. Es gab in der letzten Staffel schon keine und jetzt wieder nicht.

L-MAG: Du hattest eben schon den Shitstorm erwähnt und auf Instagram auch angedeutet, dass du eine Social Media-Pause machen möchtest. Wie ernst ist es dir damit?

Tyshea: Hätte man mir vor einem Jahr gesagt, dass ich mal auf Social Media präsent wäre, hätte ich geantwortet: Auf keinen Fall! Das ist so gar nicht meine Welt. Meine durchschnittliche Instagram-Zeit pro Tag ist heute bei vielleicht 25 Minuten. Ich konsumiere das eben auch gar nicht. Leider braucht man das in meinem Beruf heutzutage. Natürlich verstehe ich, dass es eine gute Plattform sein kann, um auf gewisse Dinge aufmerksam zu machen – auch auf mich und meinen Beruf. Das ist schön, dass es jetzt auch weiter wachsen kann. Oder dass ich jetzt auch mal für Tanzprojekte angesprochen werde, die ich ohne diesen Bekanntheitsgrad nicht bekommen hätte. Ich werde also nicht ganz aufhören damit, aber ich brauche die Pause, um mir darüber klar zu werden, was ich eigentlich will.

L-MAG: Wie geht es dir mit der Wiedersehensshow?

Tyshea: Ich bin, ehrlich gesagt, schon froh, wenn es jetzt erst mal vorbei ist. Der ganze Trubel hat mehr mit mir gemacht, als ich mir hätte erträumen können. Aber ich freu mich, dass die Show so gelaufen ist, wie wir sie uns gewünscht haben – nämlich ohne Drama. Eigentlich so, wie es auch die ganze Zeit bei uns war. Ich freue ich mich, dass wir nach außen zeigen konnten, dass wir uns alle gegenseitig respektieren. Auch wenn sich nicht jede mit jeder gleich gut versteht, aber das muss man vielleicht auch nicht. Das, was wir gemeinsam erlebt haben, kann uns einfach niemand nehmen.