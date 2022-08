Mit der Ausdruckskraft eines Stummfilmstars

In ihren selbst entworfenen Kostümen entwickelte Tabea Blumenschein dabei die Ausdruckskraft eines Stummfilmstars. Ulrike Ottinger unterstützte ihre visuelle Wirkung nach Kräften: „Sie hatte etwas sehr Spielerisches. Mir war wichtig, dass sie viele Stummfilme sah und so aus einem riesigen Repertoire aus Vorbildern schöpfen konnte. Ihre Stärke war die Mimikry. Sie war narzisstisch – aber für mich als Filmemacherin war es natürlich wunderbar, dass sie sich so gern zeigte.“

Unweigerlich denkt man dabei an den Regisseur Josef von Sternberg, der Marlene Dietrich in den frühen 30er-Jahren nach seinen Vorstellungen formte. „Das ist durchaus ein Vergleich“, findet Ottinger, „Tabea war ja sehr jung. Und ich selbst hatte es in meinen Jahren in Paris erlebt, wie wichtig Inspirationen sind, die andere an einen herantragen. In diesem Bewusstsein habe ich versucht, ihr immer interessante Dinge zu zeigen.“

Mode, Kitsch und Popkultur

Die Tatsache, dass Blumenschein in den Filmen Ottingers immer wieder in die Rollen starker Frauen oder auch Männer schlüpfte, findet eine Fortführung in ihren eigenen bunt schillernden Zeichnungen: In ihren stilisierten comicartigen Porträts vermischte Blumenschein, was sie liebte: Mode, Folklore, Kitsch und Popkultur.