6. Sichtbarkeit in Mittelamerika: ELLA Costa Rica, 8.-22. Mai

Das zweite ELLA-Event 2019 ist zugleich erste Lesben-Event in Costa Rica. Es beginnt mit einer Internationalen Lesbenkonferenz in der Hauptstadt San José, die die Sichtbarkeit und Akzeptanz von lesbischen und bisexuellen Frauen in der Region stärken will. Der gesellige Teil wird mit einer Party am Abend eingeläutet, am nächsten Tag startet eine 8- bzw. 15-tägige Rundreise durch das kleine Land, das als sicherstes mittelamerikanisches LGBT-Reiseziel gilt und für seine atemberaubende Natur bekannt ist.

www.ellafestival.com