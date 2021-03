Von Franziska Schulteß

24.3.2021 - Verena Akkermann und Gesa C. Teichert-Akkermann haben eine gemeinsame Tochter, Paula. Doch was bislang fehlt: ihre gemeinsame Anerkennung als Eltern. Denn noch immer fehlt in Deutschland die Gleichbehandlung von Regenbogenfamilien. Dagegen wollte das Ehepaar sich juristisch wehren und klagte gemeinsam mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF).

Zu ihrem Fall hat das Oberlandesgericht (OLG) Celle heute eine Entscheidung veröffentlicht, die bahnbrechend auch für die Rechte anderer queerer Familien in Deutschland sein könnte. Die Klage des Paares hat das OLG Celle an das Bundesverfassungsgericht weitergeleitet – und klar festgestellt, dass es das geltende Abstammungsrecht für verfassungswidrig halte.

Denn wird ein Kind in eine heterosexuelle Ehe geboren, hat es automatisch zwei rechtliche Eltern. Der Ehemann wird als Vater des Kindes anerkannt – unabhängig davon, ob er der „biologische“ Vater ist. Auch eine einfache Anerkennung der Vaterschaft für unverheiratete hetero-Paare ist möglich.

Dagegen gilt das bislang in Deutschland nicht für zwei Mütter. Selbst bei verheirateten lesbischen Paaren muss das Elternteil, welches das Kind nicht geboren hat, dieses erst in einem langwierigen Prozess als „Stiefkind“ adoptieren. So auch im Fall der Akkermanns: Gesa C. Teichert-Akkermann hat die gemeinsame Tochter Paula geboren, ihre Ehefrau Verena Akkermann wird aber rechtlich nicht als zweite Mutter anerkannt.

Oberlandesgericht sieht Grundrechte verletzt

Dies verletze die Grundrechte der Eltern und des Kindes, machte das OLG Celle nun deutlich. Nach der Einführung der Ehe für Alle habe der Gesetzgeber „bewusst davon abgesehen“, auch die abstammungsrechtlichen Fragen neu zu regeln, so das Gericht in einer Pressemitteilung. An diese gesetzgeberische Entscheidung seien die Gerichte zwar gebunden und „dürften sie nicht durch ihre eigenen Gerechtigkeitsvorstellungen ersetzen“. So könne auch im Fall der Akkermanns der Ehefrau nicht einfach, analog zum Ehemann, die zweite Elternstelle zuerkannt werden. Das Gericht forderte die Bundesregierung zum Handeln auf: Man sehe klar „eine verfassungsrechtliche Handlungspflicht des Gesetzgebers, die Elternstellung für solche ,Mit-Eltern` gesetzlich zu begründen und näher auszugestalten“.