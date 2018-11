Frauenpower, aber keine Frauensolidarität

Trotz so viel Frauenpower besteht Verschwörung den nach der lesbischen Comiczeichnerin Alison Bechdel benannten "Bechdel-Test", mit dem sich die Repräsentation von Frauen in Filmen nachvollziehen lässt, nur knapp. Es gibt zwar drei starke weibliche Charaktere, ihnen wird aber stets ein männlicher Gegenpart zugeschoben, und Dialoge zwischen Frauen, in denen es nicht um Männer geht, gibt es kaum.

Außerdem stehen alle drei in Konkurrenz zueinander, so etwas wie Verbundenheit und Solidarität sucht man vergeblich. Es scheint fast so, als könnten starke Frauencharaktere nur bestehen, wenn sie miteinander konkurrieren – gegenseitige Unterstützung: Fehlanzeige.

Manchmal wünscht man sich schon, die Heldin würde nicht nur an der Whiskeyflasche nuckeln, sondern auch mal herzhaft in einen Cheeseburger beißen oder ein bisschen Verletzlichkeit und Sensibilität durch den harten Panzer durchscheinen lassen – Stärke bedeutet ja nicht nur, emotional abgebrüht zu sein.

Aber weil es Lisbeth ist, wollen wir mal darüber hinwegsehen. Lisbeth haut drauf, und das ist gut so. Wenn sie dann noch mit Vollgas auf dem Motorrad über einen zugefrorenen See rast, schlägt so manches lesbisches Herz definitiv höher.

Verschwörung (The Girl in the Spider’s Web), GB/ USA/ Deutschland u.a. 2018, Regie: Fede Álvarez, mit Claire Foy, Sylvia Hoeks, Synnøve Macody Lund u.a., 117 min., Kinostart: 22. Nov.