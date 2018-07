„Dieses Projekt erlaubt uns, unsere Stimmen für diejenigen zu erheben, die es nicht können“, sagt die argentische Aktivistin Vanesa Paola Ferrario auf der Website der Gruppe und freut sich über „die Reinterpretation der FIFA-Shirts (ein Verband, der für seine Probleme mit männlichem Chauvinismus bekannt ist).“

Während ihres fünftägigen Besuchs in Moskau blieb die Gruppe unbehelligt. „Unsere ersten Schritte fühlten sich sehr unheimlich an. Aber nach und nach wurde uns klar, dass niemand merkte, was wir taten“, sagte die spanische Teilnehmerin Marta Márquez, Vorsitzende eines LGBT Familien-Verbands, in der BBC-Radiosendung Newsbeat. „Die meisten Leute waren sehr nett zu uns, vor allem die Touristen. Wenn sie gewusst hätten, was wir tun, wäre es aber wahrscheinlich anders gewesen.“

Der spanische LGBT-Verband FELGTBD, der hinter #HiddenFlag steckt, nutzte das weltweite Medieninteresse, um darauf hinzuweisen, dass die Aktion nicht nur „allen Personen, die in Russland leben und täglich der Diskriminierung und Angst entgegentreten“, Sichtbarkeit geben soll, sondern auch alle „anderen Teile der Welt, in denen LGTBI ausgegrenzt, verfolgt oder gedemütigt werden“, miteinschließt.

Mehr Informationen und alle Fotos der Aktion: thehiddenflag.org.