In dem Artikel schreibst Du, dass du nicht immer nur als ‘die lesbische Schauspielerin’ wahrgenommen werden willst. Da geht es dann ja nicht um die Schublade an sich, sondern darum, nicht auf seine Sexualität reduziert werden zu wollen.

Ja, aber ich habe den Eindruck, dass das nicht wirklich der Fall ist. Davor haben mich einige Leute zwar gewarnt oder warnen mich manchmal noch, aber ich habe nie das Gefühl, dass ich lediglich als lesbische Schauspielerin wahrgenommen werde. Dass ich als einer der Europäischen Shooting Stars hier bin, hat ja nicht nur mit Anne+ zu tun, sondern auch mit meinen anderen Projekten. Und diese Projekte sind sehr unterschiedlich. Ich habe in meinem Leben natürlich eine Menge heterosexueller Figuren gespielt, denn ob es uns nun gefällt oder nicht, die meisten Figuren sind heterosexuell. Es ist also schön, hier zu sein und einfach übers Schauspielern zu sprechen und darüber, wie wichtig es ist, neue, diverse Geschichten zu erzählen.

Was steht als Nächstes für dich an? Du bist Co-Creator von Anne+, ist das etwas, das du weiter verfolgen wollen? Und an welchen Projekten bist du generell interessiert?

Ich würde natürlich gerne mehr queere Projekte machen. Auch mit internationalen Filmschaffenden wie Joey Soloway, Creator, Drehbuchautor:in, Produzent:in der Serie Transparent (2014-2019). Irgendwann mit Joey Soloway zusammenzuarbeiten wäre ein Traum. Und natürlich würde ich eines Tages gern in The L Word zu sehen sein! Ich dachte mir, ich fange einfach damit an, diesen Wunsch zu verbreiten, und dann liest es hoffentlich jemand und eins führt zum anderen. Bei The L Word dabei zu sein wäre so cool. Jetzt ist mein Wunsch, erst einmal viele inspirierende Filmschaffende zu treffen, die an einer nuancierten Darstellung von Frauen interessiert sind.