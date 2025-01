9.1.2025, red. - Noch 44 Tage bis zur vorgezogenen Bundestagswahl – der Wahlkampf läuft auf Hochtouren, und gestern hat sich auch der CSD Deutschland e.V. eingeschaltet.

Mit der Kampagne „Wähl Liebe“ ruft der Dachverband der deutschen CSD-Vereine queere Menschen dazu auf, am 23. Februar wählen zu gehen und ihr Kreuz bei Parteien zu machen, die sich für Vielfalt, LGBTQ-Rechte und Demokratie stark machen. Denn wir leben in Zeiten, in denen Minderheiten, darunter auch lesbische, schwule, bisexuelle, queere und trans Menschen, zunehmend offen angefeindet werden und Rückschritte für die Community drohen.

„Viele queere Menschen sind aufgrund der gesellschaftlichen und politischen Lage verunsichert“, heißt es auf der Kampagnen-Webseite. „Denn der Ton gegen uns wird rauer und die liberale Demokratie steht unter Druck. Mit unserer Kampagne zeigen wir, dass wir in einer vielfältigen und demokratischen Welt leben wollen.“ Oder wie es Betina Starzmann vom CSD Stuttgart knapp ausdrückt: „Liebe ist stärker als Hass und Ausgrenzung. Dafür gehe ich wählen.“

In den kommenden Wochen vor der Wahl wird „Wähl Liebe“ darüber informieren, wie die Parteien zu queeren und menschenrechtlichen Themen stehen und warum es wichtig ist, demokratische Parteien zu wählen. Am 15. Februar, der als bundesweiter Aktionstag ausgerufen wurde, finden in rund 25 Städten Demos und weitere Veranstaltungen statt.

Informiert euch auf der Kampagnen-Webseite „Wähl Liebe“, auf Instagram, beim CSD Deutschland e.V. oder eurem lokalen CSD-Verein