21.12.2024, red. - „Welche Partei würden Sie wählen, wenn am Sonntag Wahl wäre?“ – Diese alt bekannte Frage werden wir in den nächsten Wochen wieder häufiger hören, denn am 23. Februar 2025 wird ein neuer Bundestag gewählt. Wir erfahren dann, welche Parteien bei Jüngeren und Älteren, Frauen und Männern, besser und schlechter Verdienenden oder Menschen in den alten und neuen Bundesländern ankommen - nicht jedoch, wo LGBTIQ*-Wähler:innen ihr Kreuzchen machen wollen. Denn die klassischen Wahlstudien fragen in der Regel nicht nach der sexuellen Identität.

Diese Lücke schließt eine partunabhängige Online-Umfrage, die Wissenschaftler:innen der Justus-Liebig-Universtität in Gießen in Kooperation mit dem Lesben- und Schwulenverband LSVD durchführen.

Wer Forderungen an die Politik hat, muss sichtbar sein

Gefragt wird nicht nur nach eurer Parteienpräferenz und -ablehnung, sondern auch danach, welche politischen und gesellschaftlichen Themen euch beschäftigen und für euch wahlentscheidend sind. Selbstverständlich ist die Befragung anonym und es werden keine personenbezogenen Daten erhoben oder gespeichert.

Aber wieso ist es überhaupt wichtig zu wissen, was die LGBTIQ-Community wählt? Ganz einfach: Wer Forderungen an die Regierung hat, muss sichtbar sein. Solange eine Wähler:innen-Gruppe unter den Tisch fällt, wird sie von der Politik meist ignoriert. Insofern erhofft sich das Forscher:innen-Team auch neue Impulse für politische Debatten und Erkenntnisse für die Wahlforschung.

Die Ergebnisse werden Anfang Februar bei einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die Online-Umfrage „LGBTIQ*-Wahlstudie 2025“ steht bis Mitte Januar 2025 hier online.