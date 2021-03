6) kitschig & glitschig

Wer? Bine und Bini aus Regenburg, „mitten im LGBT-freundlichen Oberpfalz“

Zitat: „Wir sind ein traditionsbewusster Sex-Podcast“ (auch symbolisiert durch das Oldschool-Lesbensymbol Doppelaxt in ihrem Logo)

Worum geht’s? Lesbischen Sex: Brüste, Orgasmus, Masturbation, Dildo, Cunnilingus, Sexstellungen und das erste Mal („Bei mir stand ein Michael Schumacher-Pappaufsteller im Zimmer, der uns dann vom Mondlicht angeschienen zugeschaut hat“). Der Podcast ging aus Sound Up, dem LGBTTIQ*-Podcast-Programm von Spotify, hervor.

Neu gelernt: Kirschpflückerin, Zapfenstreich und Tee für 2 sind lesbische Sexstellungen.

Seit wann? Oktober 2020

Wie oft? Jeden zweiten Samstag

Facebook, Instagram

7) frauverliebt

Wer? Lina Kaiser, Autorin von lesbischen Liebesromanen

Zitat: „Nur Sichtbarkeit kann die Unsicherheiten der Menschen bezüglich Homosexualität schwinden lassen. Also: be proud, be yourself!“

Worum geht’s? In wohl ersten lesbischen Podcast Deutschlands geht's um LGBTQ und Mode, Familiengründung, Religion, Homophobie in der Schule, Buch-, Film- und Serientipps, häufig mit Gästen, darunter eine blinde Lesbe, eine lesbische RTL-Supertalent-Kandidatin und ein Bestatter, der erklärt, wieso er spezielle Beerdigungen für LGBTQ-Personen anbietet.

Neu gelernt: „Vermeidende Bindungstypen“

Seit wann? Februar 2018

Wie oft? Unregelmäßig, bisher 34 Folgen (letzte Folge am 28. Feb.)

Webseite, Facebook, Instagram

8) Queerdenken

Wer? Julia Wiegand aus Frankfurt/M., im Hauptberuf gibt die „Bildungsenthusiastin“ Workshops zu Queer- und Gendersensibilität

Zitat: „Queerdenken statt Querdenken.“

Worum geht’s? Julia unterhält sich mit Menschen, die in ihrem Leben und ihrer Arbeit Geschlechterstereotypen aufbrechen und Alternativen vorleben. Dazu gehören der trans Buchhändler Linus Giese, zwei Lehrerinnen, die sich – wie auch Julia – an der Sichtbarkeitsaktion #TeachOut (wir berichteten) beteiligen, und zwei Mitarbeiter*innen eines queeren Jugendzentrums.

Neu gelernt: Knapp 70 % der Jugendlichen würden sich an ihrer Schule nicht outen, weil sie Angst vor fehlender Akzeptanz und offener Diskriminierung hätten.

Seit wann? April 2020

Wie oft? Unregelmäßig, bisher 7 Folgen (letzte Folge am 9. Mrz.)

Webseite, Instagram

9) WeiblichWeiblich – Lesbisch Leben Lieben

Wer? Jasmin und Annabell, ein Paar aus Berlin

Zitat: „Es ist schön zu wissen, dass wir nicht alleine sind.“

Worum geht’s? Urlesbe Annabell und „Late Bloomer“ Jasmin geben Einblicke in ihr Leben und diskutieren miteinander und auch mal mit Gästen über Fragen, die die LGBTQ-Community bewegen: Weiblichkeitsbilder, Lesbenklischees, frühes und spätes Coming Out, Dating, Kinderwunsch, Queerfeindlichkeit, queerphobe Gewalt und Vielfalt in der Schule.

Neu gelernt: Die Klitorisspitze hat 8000 sensorische Nervenenden, die Penis-Eichel nur 4000.

Seit wann? September 2020

Wie oft? Unregelmäßig, bisher 12 Folgen (letzte Folge am 9. März), zurzeit Pause bis 15. Juni

Webseite, Facebook, Instagram

10) PANTS with Kate and Leisha *** in englischer Sprache ***

Zitat: „Wir sind PANTS – kein Hosenbein ohne das andere“ (ein Spruch, den Mia Kirshner über die beiden Hosts prägte)

Wer? Die The L Word-Stars Kate Moennig (Shane) und Leisha Hailey (Alice). Anfangs produzierte Ex-Kollegin Rachel Shelley (Helena) den Podcast und war ab und zu hören.

Worum geht’s? Die beiden besten Freundinnen erinnern sich an die The L Word-Dreharbeiten und ihre damalige WG in Vancouver, unterhalten sich über Haustiere, Heimwerken, Musik, Mode und Fernsehserien und beantworten Hörerinnen-Fragen. Auch ihre Beziehungen sind ab und zu Thema (wobei Leisha den Namen ihrer Freundin nicht verrät). Highlights sind die gelegentlichen Gäste: viele ihrer (Ex)-Kolleginnen aus The L Word und der Reboot-Serie The L Word: Generation Q waren schon da.

Neu gelernt: Kate erfuhr dank Stammbaumforschung per DNA, dass sie mehr deutsche und französische als - wie von ihrer Mutter überliefert - irische Wurzeln hat. Das geplatzte The L Word-Spinoff The Farm mit Alice als unschuldig wegen Mordes Verurteilter im Knast wäre „ziemlich düster“ geworden.

Seit wann? Juni 2020

Wie oft? Jeden Mittwoch

Instagram

11) Queery *** in englischer Sprache ***

Zitat: „Es ist Identität. Es ist Community. Es ist Queery.“

Wer? Cameron Esposito, Stand Up-Comedian und Schauspielerin in den USA (ihre Serie Take My Wife mit ihrer damaligen Ehepartner*in Rhea Butcher gibt‘s leider nicht bei uns)

Worum geht’s? Interviews mit queeren (Szene-)Promis über Coming Out, Identität, queere Politik und ihre persönlichen Entwicklungsgeschichten. Viele Namen sind hierzulande unbekannt, aber es kommen auch prominente Gäste wie Evan Rachel Wood, Tegan und Sara Quin, Abby Wambach, Lea DeLaria (Orange is the New Black), Leo Sheng (The L Word: Generation Q), LP, Hayley Kiyoko und die Astronautin Anne McClain. Trotz Espositos Comedy-Hintergrund sind das sehr ernsthafte und tiefgründige Gespräche, in denen beide Seiten viel von sich preisgeben.

Neu gelernt: „Queeroes“

Seit wann? August 2017

Wie oft? Jeden Montag

Webseite, Facebook, Instagram, Twitter