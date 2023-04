19.4.2023 - „Je mehr wir über uns, unsere Sexualität und Gesundheit wissen, desto besser können wir für uns sorgen“: Unter diesem Motto haben drei Schweizer Verbände auf der Webseite Lipsync zusammengetragen, was man über sexuelle Gesundheit und Vorsorge bei lesbischem Sex wissen sollte.

Die Informationskampagne der Lesbenorganisation Schweiz (LOS), Santé - Sexuelle Gesundheit Schweiz und Les Klamydia’s (mit Unterstützung der Aids-Hilfe Schweiz) ist übersichtlich in vier Kapitel aufgeteilt.

Know your Body, your pleasure, your risks, your rights

„Know Your Pleasure“ gibt Informationen zu Sex und Safer Sex-Maßnahmen, in „Know Your Risks“ geht’s um sexuell übertragbare Krankheiten und ihre Prävention sowie um gynäkologische Krebserkrankungen und Brustkrebs. „Know Your Body“ betont die Wichtigkeit von gynäkologischer Vorsorge, auch für trans und nichtbinäre Personen, und versucht, Ängste davor zu nehmen. Und „Know Your Rights“ erklärt, welche Rechte LGBTQ-Menschen (in der Schweiz) haben, etwa was eine Kinderwunschbehandlung angeht. Auch die Themen Konsens und Gewalt in sexuellen Beziehungen kommen hier zur Sprache und werden durch Unterstützungsangebote ergänzt.

Infos für eine vernachlässigte Zielgruppe

Hintergrund der Informationskampagne in vier Sprachen (deutsch, englisch, französisch und italienisch), die sich laut Autor:innen „an Lesben, Bisexuelle und Queers mit Vulva“ richtet, ist, dass es zu wenige Informationsangebote gibt, die speziell auf diese Zielgruppe zugeschnitten sind, sodass das Wissen etwa über sexuell übertragbare Infektionen und ihre Prävention ebenso gering ist wie die Bereitschaft zu gynäkologische Vorsorgeuntersuchungen.

„Was die sexuelle Gesundheit anbelangt, wird unsere Community stark vernachlässigt“, erklärte Alessandra Widmer, Co-Geschäftsführerin der LOS, in einem Statement. „Doch auch Lesben, Bisexuelle und queere Menschen mit einer Vulva sollten informierte Entscheidungen treffen können und ihre Rechte und Risiken kennen.“

Hier geht es zur Lipsync -Webseite; dort gibt es auch eine Lipsync-Broschüre als PDF (die Print-Ausgabe ist aktuell vergriffen).