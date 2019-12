Zocken, Sauna und „The L Word“ in Endlosschleife

Gerne erinnere ich mich auch an die ein oder anderen Feiertage in meinen frühen Zwanzigern. Ich schloss mich mit anderen gestrandeten Freundinnen drei Tage in meine WG ein, zockte in Endlosschleife Mario-Kart auf der Dreamcast (ja, die gab es Anfang 2000 noch) und berauschte mich an allem, was mir in die Finger kam. Schokolade, Pizza, Surimi, Sekt, Schnaps, Kekse … Wir haben viel gelacht, waren die meiste Zeit benebelt, und zwischendurch schimpften wir auf die Spießer da draußen.

Erholsam waren auch die verschneiten Festtage an der Ostsee mit Sauna, Plätzchen und langen Spaziergängen an der eisigen See. Ich habe auch schon die Feiertage ausgelassen tanzend in einem Club verbracht oder The L Word in Endlosschleife geschaut. Shane, Bette und Alice sind mir eh viel näher, und deren Streitigkeiten sind meistens noch irgendwie sexy.

Weihnachten ohne die Ursprungsfamilie macht frei!

Und es gab Jahre, in denen ich mich in die Familien meiner damaligen Freundinnen schlich – zumindest fühlte es sich immer so an. Es war faszinierend, schön kitschig und die reinste Völlerei, kostete mich am Ende dann aber doch jede Menge Nerven. Da durfte der Großvater nicht wissen, dass seine Enkelin lesbisch ist, oder die frisch geschiedenen Eltern konnten doch nicht so gut miteinander wie erhofft. Und spätestens am dritten Tag brach auch da ein Streit aus oder es wurden in unheimlicher Stille Konflikte weggeschwiegen.

Heute weiß ich: Weihnachten ohne herkömmliche Familie macht frei! Und ich bin nicht allein! Gerade unter uns LGBTs fahren viele aus diversen Gründen nicht zu ihrer Blutsverwandtschaft oder besuchen nur einen selbst gewählten Teil. Deshalb: Scheiß auf besinnlichen Kerzenschein und oberflächlichen Konsum. Ich mach, worauf ich Bock habe. Egal, ob spontane Reise gen Sonne, romantisches Candle-Light-Dinner mit der neuen Flamme, durchtanzte Nacht mit Freundinnen … – Weihnachten ist, was ich daraus mache!