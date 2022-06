Die gesamte Vorbereitung dauerte letztlich ein Jahr. Route und Klimatabellen wurden ausgiebig gecheckt. Wo können wir in welchem Monat radeln? Wir waren im Tropeninstitut, ließen uns gegen alles Mögliche impfen (wir schwören auf die Cholera-Impfung: auch wenn wir wahrscheinlich durch kein Cholera-Gebiet kommen, schützt sie vor diversen Durchfallerkrankungen, und bisher trinken wir das Leitungswasser überall ohne Probleme). Wir verbrachten viele Tage in Berliner Outdoor-Läden und wurden immer gut beraten.

Lesbisch sichtbar oder doch lieber „straight-acting“?

Ich radele seit Beginn in Bologna mit einer kleinen Regenbogen-Fahne am Lenker. Doch ab und an fragen wir uns: Wie offen können wir eigentlich als lesbisches Paar auftreten? In Italien winkten uns noch begeistert junge queere Frauen beim Anblick der Fahne zu, aber was denken die Leute in den Balkan-Ländern über uns?

So wurden wir zum Beispiel in Albanien eines Abends von einem netten Schäfer zu seiner Familie eingeladen. Er wollte auf keinen Fall zwei „junge Frauen“ (wir sind 39 und 41!) in der Wildnis zelten lassen: „Hier gibt es Füchse und Schlangen!“ Also verbrachten wir einen schönen Abend im Kreise seiner Familie. Wir bekamen ein reichliches Mahl und zum Frühstück frische Milch von der Kuh hinterm Haus. Nachts schliefen wir im Zimmer der drei Töchter, die Ältere gab ihr Bett für uns auf und kuschelte mit den Schwestern, während wir die ganze Nacht rätselten, ob wir lieber Sicherheitsabstand wahren sollten. Denn gleich beim Kennenlernen stellte die älteste Tochter klar: „Mein Vater ist ein sehr konservativer Mann.“

Und das konnten wir gut beobachten: Obwohl er sehr liebevoll zu Frau und Kindern war, wurde er den ganzen Abend bedient. Ein Bier hier, das Handy da mal von der Tochter geholt… Als wir nach unseren Eltern gefragt wurden, erzählte Anke, dass ihre geschieden und beide wieder glücklich verheiratet seien. Das fand er gar nicht gut. Was würde er wohl zu einem lesbischen Paar sagen?

Prompt wurden wir gefragt, ob wir Schwestern seien

Wir wurden dann auch prompt gefragt, ob wir Schwestern seien - wir verneinten das vehement, gingen aber nicht weiter auf unser Verhältnis ein. Dabei treten wir in Berlin immer sichtbar lesbisch auf, ob auf Arbeit, privat oder in der Öffentlichkeit, wir wollen uns nirgends verstecken. Doch nun nehmen wir uns immer wieder zurück. Manchmal laufen wir Hand in Hand oder küssen uns auf der Straße, manchmal verzichten wir lieber darauf.

Jetzt fahren wir weiter Richtung Serbien, Bulgarien und in die Türkei. Da unsere ursprüngliche Route über Russland nicht mehr in Frage kommt, sehen wir von dort aus weiter, wie wir nach Vietnam und Laos kommen, bevor wir von Malaysia nach Down Under fliegen. Spätestens im Februar 2023 wollen wir in Australien ankommen und den Winter auf der südlichen Halbkugel verbringen, bevor wir an die Rückreise denken.

Aber bis dahin warten sicher noch viele erstaunlichen Eindrücke, einige anstrengende Berge und hoffentlich reichlich bereichernde Begegnungen auf uns.

Dana Müller wird in unregelmäßigen Abständen weiter von ihrer Reise berichten - so erfahrt ihr, ob sie wirklich in Australien ankommt und was sie auf dem Weg dahin erlebt.

