Von Julia Vorkefeld

6.12.2020 - Auf dem queeren Dating-App-Markt gibt es nicht viele Apps, die sich zeitgemäß an die FLINT- (= cis Frauen, Lesben, inter, nichtbinäre und trans Menschen) Community richtet. Für Lesben gab es nach der fast schon prähistorisch anmutenden Online-Plattform Lesarion, an die sich einige Dinosaurierinnen vielleicht noch dunkel erinnern können, nur wenig (siehe unten). Auch wenn sich seit den 2000ern viel getan hat in der digitalen Dating-Welt, ist die Dating-App HER daher ein einzigartiges Produkt, wenn auch keine Neuheit mehr.

Das Gefühl, Teil einer großen globalen Familie zu sein

Vor zwei Jahren habe ich das letzte Mal durch die „weltweit größte Dating-App für queere Frauen*“ (Selbstbezeichnung) gewischt und schon damals sehr die Internationalität der App genossen: zu sehen, wie es queeren Menschen aus anderen Teilen Europas geht und was sonst noch so los ist auf dem Globus - das gab mir das Gefühl, Teil einer großen globalen Familie zu sein.

Jetzt gibt es einen Relaunch für Deutschland bzw. eine Erweiterung der Angebote für die deutsche Community, so dass die User*innen nun auch hierzulande an lokalen Events teilnehmen können und dafür nicht mehr nach England reisen müssen. Ich habe mir die geupdatete Version der App für L-MAG neu runtergeladen und angesehen.

Einfach, schnell eingerichtet und übersichtlich



Neu ist, dass es die App nun auch in deutscher Sprache gibt. Ansonsten ist alles beim Altem. Die App ist einfach zu benutzen, schnell eingerichtet und übersichtlich. Es macht Spaß durch die Profile zu swipen. Optisch und von der reinen Funktionsweise ist die App aufgebaut ähnlich wie Tinder: Fotos können entweder nach links für „No“ oder rechts für „Go“ geswipt werden. Ebenfalls wie bei Tinder kann die Userin auf den jeweiligen Profil-Fotos die Selbstdefinition der jeweiligen Person und die Entfernung zu ihr.

Im oberen Teil der App ist auch zu sehen, wer gerade online und bereit zum Chatten ist. In den Voreinstellungen für die Suchkriterien kann das Alter und die Entfernung begrenzt werden. Bis hierhin ist die App kostenfrei.

Premiumfunktionen kosten extra

Wer aber seine Suchangaben präzisieren möchte, etwa mit Angaben zur Geschlechtsidentität, sexuellen Identität, Pronomen, Beziehungsstatus, Größe, Beziehungsform-Wunsch, Religion, Ernährung, politische Ansichten, Sternzeichen, Haustiere, ob geraucht oder gekifft wird und ob es Familienpräferenzen gibt, muss in die Tasche greifen, und das ist nicht ganz preiswert: Der so genannte Premium-Filter kostet 14,99 Euro/ Monat bzw. 8,24 Euro/ Monat bei einem Jahres-Abo. Das gilt aber nur für die Suchkriterien! Im eigenen Profil können diese Angaben kostenlos gemacht werden.