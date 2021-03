Kam 2013 aus Nordamerika nach Deutschland

Der Dyke* March entstand einst als Idee in Nordamerika. Nach kleineren Aktionen in Vancouver und Toronto, riefen 1993 die „Lesbian Avengers“ (= Lesbische Rächerinnen) in Washington anlässlich des „March for Lesbian, Gay and Bi Equal Rights and Liberation“ die Community dazu auf, bereits am Vortag für lesbische Belange auf die Straße zu gehen. Ein voller Erfolg: 20.000 Dykes zogen durch die US-amerikanische Hauptstadt. Mittlerweile ist daraus in vielen US-Städten eine beliebte Tradition am Vorabend der LGBT-Prides gewachsen.

2013 kam dann schließlich die Bewegung auch hierzulande an. L-MAG initiierte anlässlich des 10-jährigen Jubiläum des Heftes den ersten Dyke* March Berlin. Schnell folgten weitere Städte: Köln, Hamburg, Oldenburg, Heidelberg (Rhein-Neckar), Nürnberg, Bremen, Frankfurt am Main und München.

Letztes Jahr vernetzten sich die Einzel-Demos

Im letztem Jahr ist nun aus den einstigen Einzel-Demonstrationen ein Netzwerk entstanden, das die Bewegung für mehr lesbische Sichtbarkeit voranbringen will. So heißt es im Video: „Der Dyke* March soll alle Generationen untereinander vereinen für eine bessere Kommunikation und gegenseitiges Verständnis. Damit politische Ziele vereint durchgesetzt werden können.“

Freuen wir uns also wieder auf eine politische und ideenreiche Pride-Saison gerade in diesen Zeiten.

Termine für 2021 (soweit schon bekannt):

Dyke* March Hannover: 29. Mai – Infos auf Instagram

Dyke* March Frankfurt/ Main: 16. Juli – Infos auf Instagram