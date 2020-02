Von Karin Schupp

17.2.2020 - Wem die Charaktere in The L Word zu dünn, zu schön und zu klassisch feminin sind, hatte bisher keine Alternativen. Denn auch die mittlerweile zahlreichen lesbischen und bisexuellen Frauenfiguren in anderen Serien müssen sich dem Schönheitsdiktat unterwerfen, das im Fernsehen als Standard gilt.

Besonders für Frauen, die nicht konventionell attraktiv sind, ist in dieser Welt ist kein Platz, und die Idee, wie eine Butch aussieht, endet normalerweise bei jemandem wie „Shane“ – einzige Ausnahme: Knastserien wie Orange is the New Black, wo es mit „Big Boo“ sogar die erste echte Butch in einer US-Serie gab (wenn auch nur in einer Nebenrolle). Doch diese weibliche Vielfalt schwappte nicht auf die anderen Seriengenres über.

Dieses Vakuum füllt jetzt erfreulicherweise Work in Progress. Die Serie, die der US-Sender Showtime kürzlich direkt im Anschluss an sein The L Word-Reboot ausstrahlte und die jetzt bei Sky startet, ist das komplette Gegenprogramm zum Hochglanz-Leben von Bette, Alice & Co.: So viele Normalo-Lesben, butchige, queere und trans Charaktere waren dort nicht mal in allen sieben Staffeln zusammengerechnet im Hintergrund zu sehen.

„Eine dicke, grauhaarige, maskuline Dyke in der Hauptrolle“

„Dass sie einer dicken, grauhaarigen, maskulinen Dyke die Hauptrolle geben, ist toll“, freute sich denn auch Work in Progress-Schöpferin und Hauptdarstellerin Abby McEnany in einem Interview. „Meine Welt in Chicago ist voller echter Queers, die man normalerweise nicht in einer Fernsehserie sieht.“

McEnany spielt Abby, eine Butch-Lesbe Mitte 40 mit langweiligem Großraumbüro-Job, die sich mit Gewichtsproblemen, Zwangsstörungen, Panikattacken, Selbsthass und Depressionen plagt und auch für ihr Umfeld nicht gerade unanstrengend ist.

Als wir sie kennen lernen, hat sie gerade beschlossen, sich noch 180 Tage zu geben und dann zu entscheiden, ob sie sich umbringt. Die Szene, in der sie das ihrer Psychotherapeutin erzählt, setzt auch gleich den tragikomischen Ton der Dramedy: Es dauert eine gute Weile, bis Abby merkt, dass die arme Frau während ihrer Sitzung gestorben ist (in ihrem Freundeskreis beschert ihr das fortan den Ruf der „Therapeuten-Mörderin“).