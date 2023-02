Parade und Partys gehen ordentlich ins Geld

Seit 2000 wird der Titel WorldPride in unregelmäßigen Abständen von der internationalen LGBTQ-Organisation InterPride verliehen. So fand der letzte weltweite CSD 2019 anlässlich des 50. Jahrestages von Stonewall in New York statt.

Am 25. Februar ist es nun in Down Under soweit: Seit 19 Uhr (MEZ: 9 Uhr) tanzen auf der Oxford Street rund 12.500 Leute mit über 200 Trucks in der Parade und – seit 1991 - vorneweg die legendären „Dykes on Bikes“ auf unglaublichen 200 Motorrädern.

Wer sich unter die Parade mischen wollte, musste sich schon Monate im Vorfeld anmelden. Ansonsten gibt es Publikumstribünen am Rand, Tickets dafür kosten allerdings zwischen 50 und 170 Australische Dollar (ca. 32 bis 110 €). Für alle anderen heißt es: Good Luck. Hinter den Absperrungen am Straßenrand tummeln sich Massen, die versuchen, einen Blick auf das bunte Treiben zu werfen.

Und auch die offiziellen Partys gehen ordentlich ins Geld. So kostete das Eröffnungskonzert am Freitag saftige 119 $ (77 €), dafür standen dann Kylie Minogue und Charli XCX auf der Bühne. Und auch die mega Lesben-Party mit Headliner Peaches am 3. März kostet mal eben 169 $ (110 €).

Link zum WorldPride-Trailer, falls er hier nicht angezeigt wird