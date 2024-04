Zeigt das L! Am 26. April ist Tag der lesbischen Sichtbarkeit Am „International Lesbian Visibility Day“ finden in ganz Deutschland wieder viele Events statt, um Lesben sichtbarer zu machen. Lest hier, wo am Freitag (und Samstag) was los ist.

25.4.2024, red. - 2008 rief ein spanischer LGBTQ-Verband zum ersten Mal den „Día de la Visibilidad Lésbica” aus, seit 2018 wird der „Tag der lesbischen Sichtbarkeit“ auch in vielen deutschen Städten begangen. Warum? Damit wir in der Gesellschaft wahrgenommen und nicht ignoriert werden können, wenn es um unsere Diskriminierungserfahrungen oder Rechte geht. Und ganz besonders wichtig ist lesbische Sichtbarkeit auch für Mädchen und Frauen im Coming-out, denn trotz aller Fortschritte haben viele leider immer noch das Gefühl haben, „die einzige Lesbe“ in ihrer Umgebung zu sein. Dabei sind wir doch viel mehr mehr, als es manchmal scheint! Deshalb: zeigt euch! Und tut’s auch für die anderen, denen das im Moment (noch) nicht möglich ist. Und in diesen Städten könnt ihr's mit anderen zusammen tun: L-MAG-Aktion zum Lesbian Visibility Day auf Instagram: Auf Instagram rufen wir euch wie in den Vorjahren dazu auf, am 26. April eine Story, ein Reel oder ein Foto von dir mit der L-Geste auf Instagram zu posten (mit Hashtags wie #tagderlesbischensichtbarkeit, #lesbischesichtbarkeit, #lesbisch) und @lmag_magazin zu taggen. Wir reposten euren Beitrag dann und verstärken damit die Sichtbarkeit unserer Community im Netz!

Berlin: 26. April, 17:30 Uhr: Fahrraddemo zur lesbischen* Sichtbarkeit vom Wittenbergplatz durch den Regenbogenkiez zum Rathaus Schöneberg. Dort gibt es einen musikalischen Ausklang mit den Classical Lesbians. 29. April 2024, 16:30 Uhr: Umtrunk der lesbischen Sichtbarkeit vor dem Rad und Tat e.V. – Offene Initiative Lesbischer Frauen (Schillerpromenade 1, Neukölln, www.rut-berlin.de): Gemeinsam lesbisch sichtbar sein und alkoholfrei anstoßen (bei schlechtem Wetter im RuT). Frankfurt/ Main: 26. April, 17 Uhr: Versammlung am Frankfurter Engel (Schäfergasse 25): Gemeinsam sichtbar sein, lesbisches Leben feiern, gemeinsam austauschen und generationsübergreifend vernetzen! Anschließend Getränke und Snacks im LIBS (Alte Gasse 38). Heidelberg: 27. April, 15-18:00 Uhr: Dyke* March Rhein-Neckar, Start: Universitätsplatz. 27. April, 20:00 Uhr: Closing Party des Open Dykes Festival 2024, feat. Magic Dyke*, Karlstorbahnhof, Marlene-Dietrich-Platz 3 (Show ab 21 Uhr, Party ab 23 Uhr), Eintritt: 20/ 16 Euro Köln: 26. April, 18-20:30 Uhr: „Freundliche Übernahme“ der Kneipe „Lotta“ in der Kölner Südstadt (Kartäuserwall 12). Hier könnt ihr ein St. Pauli-Spiel anschauen und es gibt einen Kicker (um 20:30 Uhr startet der reguläre Kneipenbetrieb). Eintritt frei. 27. April, 20 Uhr: Konzert der Band „Abends mit Beleuchtung“ im Rahmen der Lesbian Visibility Week 2024, im Gasthaus im 1/4, Holbeinstraße 35, Nippes, Eintritt: 15 Euro München: 26. April, 18 Uhr: Die Offene Theke des LEZ (Müllerstraße 26) lädt anlässlich des Tags der lesbischen Sichtbarkeit zu einem entspannten Beisammensein ein Neu-Isenburg: 26. April, Vielfaltsbank: Die Begegnungsbank, die 2023 im Stadtteilzentrum West in den Farben der Regenbogenflagge gestrichen wurde, steht an diesem Tag vor dem Cineplace. Dort könnt ihr euch fotografieren (lassen), die Bilder werden in einer Ausstellung im Stadtteilzentrum West ausgestellt. 26. April, 19:30 Uhr: Filmabend - das Iseborjer Kinno (Cineplace, Beethovenstr. 89a) zeigt den Lesbenfilm La Belle Saison – Eine Sommerliebe Stuttgart: 26. April 2024, 18-0:00 Uhr: Get together am Tag der lesbischen Sichtbarkeit – Small Talk und gute Musik zum Tanzen im Frauenkulturzentrum Sarah (Johannesstrasse 13)