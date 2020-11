Von Paula Lochte

10.11.2020 - Alexa trägt ein schwarzes Kleid mit Beinschlitz, rote Lippen und Kreolen. Zwischen einem Photoautomaten und pinken Neonlichtern umklammert sie ein Getränk vom Kiosk. So sieht Ausgehen in Zeiten von Corona aus.

Die 24-jährige Influencerin erzählt an diesem Abend in Berlin einer Reporterin, dass sie sich von zwei Seiten unter Druck gesetzt fühlt: Bedrängt von Männern, die nicht kapieren, dass sie bei der Lesbe keine Chance haben. Und übersehen von Frauen, die nicht merken, dass sie eine Chance hätten. Alexas feminine Klamotten, ihr Make-up und ihr Nagellack – sie wirkten wie ein Tarnumhang. Weder Heten noch Homos würden sie als Lesbe wahrnehmen, als sei ihr Begehren unsichtbar.

„Femme Invisibility“ ist deshalb der Titel eines kürzlich veröffentlichten Videos des YouTube-Formats „Reporter“ (s. unten). Die These: Femmes, also Frauen, die sich feminin geben, werden weder in der LGBT-Community noch in der Heterowelt als Lesben erkannt und anerkannt. Wer nicht dem Klischee der Kampflesbe mit Piercings und Kurzhaarschnitt entspricht, müsse sich Sätze anhören wie: „Kann ich mitmachen?“ oder „Was? Du bist doch nicht lesbisch!“.

„Aber Sie sind doch viel zu hübsch!“

Was Alexa in dem Interview erzählt, ist mir in ähnlicher Form auch schon passiert. Als ich mit 16 bei der Frauenärztin saß und ihr sagte, dass ich die Pille wirklich nicht bräuchte, da ich mit einem Mädchen zusammen sei, war ihre Reaktion: „Aber Sie sind doch viel zu hübsch! Und... Sie haben doch lange Haare!“.

Bezeichnend ist an dieser Szene nicht nur, wie eng lange Haare mit Schönheitsnormen verknüpft sind, sondern auch wie fleißig nicht nur Männer, sondern auch Frauen an simplen Formeln wie „langhaarig = schön = weiblich = heterosexuell“ mitarbeiten. Ironischerweise trug meine Frauenärztin selbst einen Kurzhaarschnitt.