Die Mittdreißigerin, die schon als Kind modelte, ließ sich 2013 ihre langen Haare schneiden, weil sie sich davon eine längere Karriere versprach – mit Erfolg: Elliott ist noch gut im Geschäft und zurzeit etwa in der deutschen Glamour zu sehen. Daneben betreibt die New Yorkerin das Unisex-Label Tom Is Not a Boy und gründete die Kampagne #BeYouBeTrue, die sich für mehr Diversität in der Fashionwelt einsetzt. Bei ihrem entscheidenden Frisörbesuch war sie noch mit einem Mann verheiratet, inzwischen ist sie mit der Fotografin Olimpia Valli Fassi Soheve glücklich – ob’s der Haarschnitt war?

5. Rain Dove, USA