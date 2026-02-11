Von Karin Schupp

11.2.2026 - Wenn am 12. Februar die Berlinale startet, hat der Teddy Award etwas zu feiern: Er wird zum vierzigsten Mal verliehen! Der LGBTQ-Filmpreis sorgt seit 1987 dafür, dass auf dem Berliner Festival besonders viele queere Produktionen laufen. Einen Rückblick darauf bietet in diesem Jahr die Sonderreihe TEDDY 40 mit acht Spiel- und sechs Kurzfilmen.

In diesem Jahr finden sich im LGBTQ-Filmrogramm der Berlinale rund zwanzig Kurz-, Lang- und Dokumentarfilme von lesbischem Interesse. Außerdem sind zwei Frauen zu Gast, die einen wichtigen Einfluss auf die lesbisch-queere Filmgeschichte haben: Die französische Filmemacherin Celine Sciamma (Porträt einer jungen Frau in Flammen) erhält den Special Teddy und die renommierte US-Filmwissenschaftlerin B. Ruby Rich, die 1992 den Begriff des „New Queer Cinema“ prägte, gehört der Berlinale-Dokumentarfilm-Jury an.

Wir stellen euch die lesbischen und queeren Highlights aus dem Berlinale-Programm vor:

1. À Voix Basse (In a Whisper, FRA/TUN 2026, 113’), Regie/Buch: Leyla Bouzid, Wettbewerb

Emotionales Familiendrama: Lilia (Eya Bouteraa) kehrt zur Beerdigung ihres Onkels aus Frankreich in ihre tunesische Heimat zurück, wo ihre Familie nichts von ihrer Lebensgefährtin in Paris weiß. Während sie dieses Geheimnis bewahren will, macht sie sich daran, andere Rätsel aufzudecken, etwa das um den plötzlichen Tod ihres Onkels.