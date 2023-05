8. The Veronicas: „On Your Side“ (2016)

Jess Origliasso vom australischen Zwillingsduo kam durch die Dreharbeiten zu diesem sexy Video wieder mit ihrer Ex Ruby Rose zusammen, mit der sie 2008 schon mal liiert war: Der damalige Orange is the New Black-Star spielte nicht nur ihren Love Interest, sondern führte auch Regie. Die zweite Beziehungsanlauf endete 2018 in Unfrieden, der bis heute andauert.