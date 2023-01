Von Karin Schupp, 2.1.2023

Hier geht's zu den 11 besten lesbischen Musikvideos 2022 (1. Halbjahr)

1. Fletcher, „Becky’s So Hot“

Mit diesem Song erregte die Musikerin Aufsehen in der Lesbenwelt: Sie besingt die Schönheit und Hotness der neuen Freundin ihrer Ex, der Youtuberin Shannon Beveridge. Die ließ nach der Veröffentlichung des Videos angesäuert wissen, dass sie nichts damit zu tun habe und nicht um Erlaubnis gebeten wurde; von Becky sind keine Reaktionen bekannt. Im Video ist neben Fletcher (die einen Gastauftritt in Staffel 3 von The L Word: Generation Q hat) auch die pansexuelle Schauspielerin Bella Thorne zu sehen.