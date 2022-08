10. Ziwe - „Am I Gay?“

Der Clip, den die Comedienne für ihre Late Night-Show ZIWE drehte, übt Kritik an Hetero-Musiker:innen, die „Queerbaiting“ betreiben (also den LGBTQ-Fans „queere Köder“ hinwerfen, ohne dass etwas dahinter steckt). „Am I gay?/ No, this is queerbait“, singt sie denn auch, während sie in einer Umkleidekabine die queere Shauspielerin Rowan Blanchard (Snowpiercer) umgarnt.