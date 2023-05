8) Queergehört

Wer? Radio-Moderatorin Savannah (bis Juni 2022 gemeinsam mit Bine, bekannt aus Princess Charming, Staffel 1)

Plaudereien mit Musiker:innen: Es ist nicht zu überhören, dass es sich hier eigentlich um eine Radiosendung - minus der dort gespielten Songs - handelt (JAM FM, an jedem 1. Sonntag des Monats, 17-19 Uhr). In jeder Folge gibt's einen Interviewgast, meist queere Sänger:innen wie Fletcher, LUNA, Renée Rapp (bekannt aus ihrer lesbischen Rolle in The Sex Lives of College Girls) oder die trans Rapperin Saphira. Es geht also neben allen möglichen queeren Themen auch viel um Musik.

Seit wann? Seit Nov. 2021

Wie oft? Monatlich

Wo? JAM FM, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music