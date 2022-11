2. Peacemaker (USA, 2022), 1 Staffel: 8 Folgen

Superheldenserie: Der Titelheld Christopher Smith/ Peacemaker (John Cena), ein radikaler Pazifist, der für sein Ziel absurderweise über Leichen geht, wird Teil der geheimen Regierungstruppe „Project Butterfly“, die parasitäre Kreaturen mit Vernichtungsauftrag bekämpfen soll. Seine einzige Freundin im Team ist die neue Rekrutin Leota Adeboyo (Danielle Brooks, „Taystee“ in Orange is the New Black) an, die glücklich mit Keeya (Elizabeth Ludlow) verheiratet ist. Die Serie ist ein Spin-off des Films The Suicide Squad - wer dessen Stil, Humor und Gewaltexzesse mochte, ist hier richtig.

Bonuswissen: Creator/ Showrunner James Gunn (Guardians of the Galaxy) schrieb die Rolle „Leota“ für Brooks – er ist Fan von Orange is the New Black.

