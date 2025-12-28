8. Alexis Floyd, bekannt aus Grey’s Anatomy („Dr. Simone Griffith“), war die erste US-Schauspielerin, die sich 2025 outete: Im Podcast Made It Out sprach sie darüber, dass sie queer ist und „Beziehungen mit Menschen aller möglichen Geschlechtsidentitäten“ hatte. Schon in der fünften Klasse sei sie in ein Mädchen verliebt gewesen und habe „sie beim Spielen geküsst“, erzählte sie.

9. Anna Camp (Pitch Perfect, True Blood) bestätigte im Mai das Gerücht, dass sie - nach zwei Hetero-Ehen - mit der Stylistin Jade Whipkey zusammen ist; im Juni brachte sie sie zur Premiere ihrer Actionkomödie Bride Hard zum ersten Mal auf den roten Teppich mit. „Endlich habe ich das Gefühl, wirklich ich selbst zu werden – lebendig und voller Energie“, sagte die 43-Jährige danach dem Magazin Out.

Und hier kommt der Nachwuchs:

10. Modern Family-Star Aubrey Anderson-Emmons, die wir als Mitchells und Cams resolute Adoptivtochter Lily kennen, erwähnte im Juni augenzwinkernd auf Instagram, dass sie bisexuell ist. Die 18-Jährige startete in diesem Jahr unter dem Namen Frances Anderson eine Karriere als Sängerin.

11. Und im September veröffentlichte Raegan Revord, bekannt aus Young Sheldon („Missy“), einen lesbischen Liebesroman und outete sich zur Buchpremiere als queer und nichtbinär. Früher habe Revord solche Promi-Coming-outs immer „so cool“ gefunden, sagte die 17-Jährige. „Es ist so verrückt, jetzt die Erfahrung zu machen, dass ich diese Person bin.”