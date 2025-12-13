2 x 6 lesbische und queere Podcasts, in die ihr mal reinhören solltet (Teil 2)
In Teil 2 unserer Podcast-Empfehlungen stellen wir weitere sechs Produktionen vor, die seit den letzten zwölf Monaten die lesbische und queere Podcast-Landschaft bereichern.
Von Karin Schupp, 13.12.2025
Sechs Podcasts, die in den letzten zwölf Monaten erschienen sind, stellen wir hier vor - und hier kommt Teil 2 mit den Podcasts 7 bis 12:
7. BLOND XL
Wer? Sängerin Linda Teodosiu und Alexandra aka DJ Xandra, ein Paar aus Köln
Worum geht’s? Mehr als nur ein Pärchen-Podcast: Die beiden plaudern über ihren Beziehungsalltag, ihren Coming-out-Prozess, den ESC und Karneval, geben aber auch einen Einblick hinter die Kulissen der Musikindustrie und sprechen mit -queeren und heterosexuellen - Gästen über Themen wie Selbstakzeptanz, Female Empowerment, Pronomen-Debatten und den Begriff „Lesbe“.
Seit wann? April 2025
Wie oft? Wöchentlich
Wo? Apple, Spotify, Youtube
8. Triple G
Wer? 3 Generationen: Hanna Sökeland, Anfang 30, bekannt als zweite „Princess Charming“, und das Ehepaar Connie Haller (43), die Ende der 90er durch die Dresdener Szene zog, und Urlesbe Patrizia, deren wilde Zeit in den 1980ern war.
Worum geht’s? Die drei diskutieren (nicht nur) lesbische Themen generationenübergreifend und mit durchaus kontroverses Thesen. Nach einem noch etwas unstrukturiertem Beginn geht's in den ersten Folgen um Lesbendiscos (wer kennt sie noch?), queere Uniformität von früher (kurze Haare, Cowboystiefel) bis heute (lange Haare, Pferdeschwanz), Konflikte in der Community und universelle Themen wie Körperbilder, Geld und Psychotherapie.
Seit wann? Oktober 2025
Wie oft? Wöchentlich
Wo? Youtube (neue Folgen werden live gestreamt)
9. Du darfst mich nicht so lieben
Wer? Yasmin Eismayr, Soziologin aus Hessen
Worum geht’s? Der Podcast richtet sich an alle Frauen, die „die lesbische Identität in jeder Lebensphase entdecken oder leben.“ Mit Gästen geht’s um Themen wie gesunde lesbische Beziehungen, Bindungsängste, Trennungsschmerz, Altersunterschiede in Beziehungen, das lesbische Coming-out in späteren Lebensjahren, Körperwahrnehmung und das Singledasein.
Seit wann? Nov. 2024
Wie oft? Wöchentlich
Wo? Apple, Spotify, Podcast.de
10. Wakecup Podcast
Wer? Maike und Laura, bekannt aus Princess Charming, Staffel 4
Worum geht’s? Beim Sonntags-Kaffee plaudern die beiden über Dating, Beziehungen, Celebrity Crushes, Filme, Reisen und alles, was sie sonst so interessiert. Ihr Versprechen, „Princess Charming-Geheimnisse, die wir nicht länger filtern werden“, zu enthüllen, brachte ihnen im August einen kleinen Shitstorm ein: Während der Ausstrahlung von Staffel 5 prangerten sie eine Kandidatin als AfD-Wählerin an, die dies jedoch weit von sich wies.
Seit wann? April 2025
Wie oft? Wöchentlich
Wo? Spotify, Podcast.de
11. Queer Voices
Wer? Élie Chevillet, queere Autorin, Mit-Organisatorin des Dyke*March in Augsburg
Worum geht’s? Wie bei einem „Gespräch in einem gemütlichen Café“ spricht die gebürtige Französin mit ihren LGBTIQA-Gästen über Themen wie Kindheit, Coming-out und Rollenmodelle. Zu Gast waren schon die Rapperin Finna, die Poetry-Slammerin Meike Harms und die muslimische Deutsch-Libanesin Marwa Khabbaz.
Seit wann? Nov. 2024
Wie oft? Monatlich
Wo? queer-voices.de, Apple, Spotify, RTL+
12. Femme:ily
Wer? Lou und Bine, bekannt aus der ersten Staffel von Princess Charming
Worum geht’s? Plaudereien unter Freundinnen, kluge Gedanken, Wohlfühlmomente, Selbstzweifel und Humor: Es geht um Dating, Sex, Liebeskummer und Gesundheit, aber auch um Alltagskram, Partys und Community-Themen. Auch die beiden Princess Charming-Staffeln, die seit Start ihres Podcasts liefen, haben sie sachkundig begleitet.
Seit wann? Juli 2024 (okay, er ist schon älter als 12 Monate, aber er soll hier nicht fehlen!)
Wie oft? Meist wöchentlich (Pause seit Mitte Oktober)
Wo? Spotify und bei vielen weiteren Podcatchern
