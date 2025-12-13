Von Karin Schupp, 13.12.2025

Sechs Podcasts, die in den letzten zwölf Monaten erschienen sind, stellen wir hier vor - und hier kommt Teil 2 mit den Podcasts 7 bis 12:

7. BLOND XL

Wer? Sängerin Linda Teodosiu und Alexandra aka DJ Xandra, ein Paar aus Köln

Worum geht’s? Mehr als nur ein Pärchen-Podcast: Die beiden plaudern über ihren Beziehungsalltag, ihren Coming-out-Prozess, den ESC und Karneval, geben aber auch einen Einblick hinter die Kulissen der Musikindustrie und sprechen mit -queeren und heterosexuellen - Gästen über Themen wie Selbstakzeptanz, Female Empowerment, Pronomen-Debatten und den Begriff „Lesbe“.

Seit wann? April 2025

Wie oft? Wöchentlich

Wo? Apple, Spotify, Youtube