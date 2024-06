4) Geplant spontan – Podchaos mit Melina Sophie

Wer? Melina Sophie war eine der ersten deutschen Youtube-Stars und sorgte 2015 mit ihrem lesbischen Coming-out für Aufsehen.

Worum geht’s? Vor über zwei Jahren zog Melina Sophie sich wegen psychischer Probleme aus den Sozialen Medien zurück. Jetzt ist sie wieder da und erklärt, wieso sie damals all ihre Videos offline gestellt hat, was sie während ihrer Auszeit getan hat, warum sie es zurück in die Öffentlichkeit zog und wie sie ihr Comeback bisher erlebt. Dass sie dabei alleine vor dem Mikro sitzt – bei Youtube ja ganz normal – wirkt in einem Podcast ungewohnt. Aber die 28-Jährige, die von sich sagt: „Ich bin definitiv eine Rampensau“, weiß die Zeit zu füllen. Auf Youtube ist sie inzwischen auch wieder aktiv.

Seit wann? Mai 2024

Wie oft? Wöchentlich

Wo? Exklusiv bei Podimo