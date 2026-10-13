Von Abena Freund

13.10.2026 - Stylish, knallhart und kompromisslos lesbisch kam Bound – Gefesselt 1996 daher. Männliche, cis heterosexuelle Filmkritiker konnten nur wenig mit dem Debüt der Wachowski-Geschwister anfangen. Doch um die Männer ging es auch nicht. Unter lesbischen und queeren Frauen stieß der Film auf Begeisterung und die Schwestern hatten jene Community von Beginn an als Zielgruppe im Hinterkopf.

Feurige Liebesgeschichte

Inzwischen ist der Erotikthriller zweifellos lesbischer Kult und hat über die Jahre keineswegs an Relevanz verloren. Noch immer reißt die feurige Liebesgeschichte zwischen der coolen Ex-Gefängnisinsassin und Butch-Klempnerin Corky (Gina Gershon) und der verführerischen Femme fatale Violet (Jennifer Tilly) mit.

Die Wachowskis fügten ganz bewusst lesbische Fetische, Codes und Symbole in Bound ein, wie sexualisierte Nahaufnahmen von Händen, fließendes Wasser als Sinnbild für weibliche Lust oder den Kleiderschrank als Metapher für Coming-outs.