Von Karin Schupp

14.7.2024 - Nevada, 1989: Lou (Kristen Stewart) arbeitet in einer abgeranzten Muckibude und könnte nicht gelangweilter von ihrem Job und ihrem Kleinstadt-Leben sein – selbst auf Sex mit ihrer Gelegenheitsloverin Daisy (Anna Baryshnikov) hat sie keine Lust.

Doch ihre Miene hellt sich sichtlich auf, als Jackie (Katy O’Brian) auftaucht. Die Bodybuilderin ist auf der Durchreise nach Las Vegas, dort will sie an einem Muskel-Wettbewerb teilnehmen und endlich ihre klamme Kasse auffüllen. Jackie fällt nicht nur Lou ins Auge, aber sie ist es, die ihr Herz erobert und zwar pronto. Eine heiße, wilde Lovestory beginnt, Jackie zieht bei Lou ein und das verliebte Paar träumt von einem besseren Leben in Kalifornien.

Lous kriminelle Familie steht dem Happy End im Weg

Aber wer jetzt auf den Happy End-Ritt in den Sonnenuntergang wartet, hätte nur einen Kurzfilm gesehen und sich ins falsche Genre verirrt. Denn Lous Familie steht ihrem friedlichen Glück im Wege. Dass sie ein Frauenpaar sind, ist dabei nicht das Problem, aber Lous Vater (herrlich schmierig: Ed Harris) ist ein Schwerkrimineller, ihr Schwager JJ (Dave Franco) ein gewalttätiges Arschloch, das seine Frau Beth (Jena Malone) schlägt – der Hauptgrund für Lou, in der verhassten Heimat auszuharren: Sie will ihre Schwester beschützen.

Während Lou aufmerksam, aber vorsichtig im Hintergrund bleibt und einen möglichst großen Abstand zu ihrem Vater hält, entwickelt Jackie einen anderen Ansatz, mit der angeheirateten Verwandtschaft umzugehen: Sie nimmt die Sache auf ihre eigene (blutige) Art in die Hand. Und da sie sich dank Lous Doping-Depot regelmäßig mit Steroiden aufpimpt, vergrößert sich nicht nur ihre Muskelmasse, sondern auch ihre Aggression und macht sie zu einer Art „Hulk“ – bis zum comichaft-grotesken Showdown. Dieser Genre-Bruch überrascht gehörig, aber man lässt ihn der Regisseurin durchgehen, denn immerhin geht das absurde Finale durchaus als lesbisches Happy End durch.

„Erotik-Thriller auf Steroiden“

Man muss es deutlich sagen: Der Film ist teilweise extrem brutal, bei einigen Szenen muss man schon hartgesotten sein oder (wie ich!) die Augen schließen. Wenn bisher Bound (1996) als der lesbische – und für einige zu blutige - Rache-Thriller galt, dann schiebt sich jetzt Love Lies Bleeding auf Platz 1 und legt noch eine Schippe Gewalt, aber auch eine Schippe Sex drauf. Einen „Erotik-Thriller auf Steroiden“ nannte die Website The Barbell den Film – besser kann man’s nicht ausdrücken.