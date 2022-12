Von Karin Schupp, 18.12.2022

1. Merry & Gay (USA, 2022, Regie: Christin Baker, Buch: C. Baker u.a., 90 min.)

Happy End-Garantie: Christin Baker ist die erste - und im Grunde auch einzige Adresse -, wenn's um lesbische Weihnachts-Rom Coms geht. Nach I Hate New Year’s, Christmas at the Ranch und Season of Love (unsere Filmkritik), kommt jetzt ihr neue lesbische Liebeskomödie: Broadway-Star Becca (Dia Frampton) kehrt nach Jahren in ihre Heimatstadt zurück und trifft dort ihre erste Liebe Sam (wie Darsteller:in Andi René Christensen nichtbinär) wieder. Ihre Mütter beschließen, die beiden wieder zusammenzubringen, und tatsächlich nähern sie sich wieder einander an, aber wie lassen sich ihre beiden Lebensentwürfe miteinander vereinbaren? Frampton wurde in der ersten US-Staffel von The Voice (2011) Zweite, Christensen ist auch im Saisonauftakt der 3. Staffel von The L Word: Generation Q zu sehen.

Exklusiv bei DIVABoxOffice.tv, einem neuen Streamingdienst für queere Frauen; englische Originalversion