Von Karin Schupp, 11.11.2024

1) What A Feeling (Österreich 2024, Regie/ Buch: Kat Rohrer, 110 min.)

Late Bloomer-Komödie: Die gutbürgerliche Ärztin Marie Theres (Caroline Peters, Mord mit Aussicht) wird am Hochzeitstag von ihrem Ehemann verlassen und landet in einer Absturznacht in einer Lesbenkneipe – und wacht im Bett der coolen Aufreißerin Fa (Proschat Madani, Cuckoo) auf. Eigentlich kann das nichts werden – die eine fühlte sich bisher hetero und die andere will keine Beziehung -, aber die beiden kommen nicht voneinander los. Und nicht nur Marie Theres erlebt ein Coming-out, auch Fa hat sich bisher nicht getraut, sich vor ihrer iranischen Mutter zu outen. Die Liebeskomödie ist absichtlich sehr mainstreamig - „Wir gehören nicht nur in Nischen, sondern auch in den Mainstream“, sagte Kat Rohrer im L-MAG-Interview – und dennoch nahezu einzigartig: sie zeigt zwei Protagonistinnen über 50 - und eine gut laufende Lesbenkneipe in Wien!

L-Facts: Proschat Madani, eine gute Freundin der queeren Regisseurin, ist privat ebenso hetero wie Caroline Peters.

Wo? Salzgeber Club (kaufen/ leihen), DVD