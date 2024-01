3) Death and Other Details, USA, 2024, 10 Folgen

Only Murders on the Cruise Ship: In dieser klassischen Whodunnit-Serie ermitteln Meisterdetektiv Rufus Coteworth (Mandy Patinkin) und Imogene Scott (Violett Beane) - die ihre eigenen Motive dafür hat – in einem Mordfall auf hoher See: Während einer Luxuskreuzfahrt wird ein Passagier tot aufgefunden, und wer's war, muss sich noch an Bord befinden. Zu den Verdächtigen gehören auch Anna Collier (Lauren Patten), die Juniorchefin der Fabrikantenfamilie, die zu der Reise eingeladen hat, ihre Frau Leila (Pardis Saremi) und - jetzt wird's pikant - Eleanor (Karoline), Erbin des chinesischen Unternehmens, mit dem die Colliers ins Geschäft kommen wollen: sie ist Annas Ex.

Wann & wo? In den USA läuft die Serie aktuell, bei uns kommt sie demnächst zu Disney+.