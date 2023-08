Von Paula Lochte

26.8.2023 - Plötzlich steht ein Sportwagen in der Garage ihrer Doppelhaushälfte und sie benutzen fünf Jahre zu spät Wörter wie „Yolo“: Männer in ihrer Midlife-Crisis sind altbekannt. Eher neu im Serienkosmos ist dagegen das Phänomen der „Quarterlife-Crisis“. Die Krise, die junge Menschen mit Anfang oder Mitte zwanzig aus der Bahn wirft, wenn die Ausbildung abgeschlossen, aber das Leben ein einziges Chaos ist. In so einer Krise steckt Hanna (Banafshe Hourmazdi).

„Alle haben auf einmal irgendwelche Zukunftspläne“, sagt sie in Staffel 2 der ZDFneo-Miniserie Loving Her. Und sie selbst? Sie hängt in der Luft. Zwar hat sie jetzt einen Abschluss in Literaturwissenschaft und so etwas wie ihren Traumjob: Sie arbeitet bei einem hippen queeren Magazin in Berlin.

Alle wirken glücklicher oder zumindest erwachsener als sie

Aber ihr Kotzbrocken von einem Chef schmettert ihre Textideen regelmäßig als „boring“ ab und lässt sie stattdessen Getränkekisten schleppen. Währenddessen datet ihre Ex eine erfolgreiche Autorin, und ihr Ex-Mitbewohner kriegt ein Kind, kurz: Alle wirken glücklicher oder zumindest erwachsener als sie.

Und so stürzt sich Hanna in den sechs neuen Folgen von Deutschlands erster (und leider immer noch einziger) Lesbenserie mitten rein in ihre Minderwertigkeitskomplexe – aber auch in eine neue Liebe.