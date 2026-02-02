Von Karin Schupp, 2.2.2026

1. Love Me Tender (F 2025), Regie/Buch: Anna Cazenave Cambet

Sorgerechtsdrama: Das Leben der Pariser Anwältin Clémence (Vicky Krieps) gerät aus den Fugen, als ihr Ex-Mann (Antoine Reinartz) erfährt, dass sie jetzt queer lebt: Er fordert das alleinige Sorgerecht für ihr gemeinsames Kind. In einem langen Gerichtsstreit kämpft Clémence darum, am Leben ihres Sohnes teilzuhaben, aber auch ihre sexuelle Identität frei leben zu dürfen. Der Film basiert auf dem gleichnamigen autobiografischen Roman der französischen Autorin Constance Debré.

Bekannt aus queeren Rollen: Krieps kennen wir aus Hot Milk (L-MAG-Filmkritik) und der Serie Das Boot, Monia Chokri (als spätere Beziehung von Clémence) aus dem lesbischen Film 15 Liebesbeweise (L-MAG-Filmkritik).

Wann? Kinostart: 7. Mai 2026

Den Trailer gibt's bisher leider nur im französischen Original: