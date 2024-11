Von Luka Lara Steffen

30.11.2024 - Mitte der 1990er Jahre lernt der schüchterne Einzelgänger Owen (Justice Smith, als Kind: Ian Foreman) an seiner High School die zwei Jahre ältere Maddy (Brigette Lundy-Paine, Atypical) kennen. Die lesbische Maddy wirkt zunächst selbstbewusst und rebellisch, doch auch sie ist eine Außenseiterin.

Die beiden Teenager:innen verbindet das Gefühl, nicht dazuzugehören. Maddy lädt Owen ein, gemeinsam mit ihr die Serie The Pink Opaque zu schauen und so beginnen die beiden, sich jeden Samstagabend in die alternative Realität der TV-Show zu flüchten.

Ihr Wunsch wächst, in der Fantasiewelt der Serie zu leben

In der an Buffy – Im Bann der Dämonen angelehnten Serie kämpfen Tara und Isabel („Tara Maclay“ und „Willow Rosenberg“ waren in Buffy eines der ersten lesbischen Paare im Fernsehen) gegen ihren Antagonisten Mr. Melancholy. Jede Woche sitzen Maddy und Owen gebannt vor dem Bildschirm und schauen den beiden Frauen dabei zu. Mit jeder Folge wächst in ihnen der Wunsch, in der Fantasiewelt von The Pink Opaque zu leben. Denn im Gegensatz zu Maddy und Owen, die sich gegen ihre quälend lähmende Melancholie nicht zur Wehr setzen, bekämpfen ihre Heldinnen im Fernsehen energisch Mr. Melancholy.

Einige Jahre vergehen. Als Maddy es in der Kleinstadt nicht mehr aushält und beschließt zu fliehen, traut Owen sich nicht, diesen Schritt mit ihr zu gehen. Auch wenn Owen spürt, dass etwas mit ihm nicht stimmt, hat er zu viel Angst, diesem Gefühl nachzugehen. Er flüchtet sich weiter in die vier Wände seines Zimmers, die statt eines Freiraums immer mehr zu seinem Gefängnis werden. Und dann verschwindet Maddy spurlos und auch The Pink Opaque wird von einem Tag auf den anderen abgesetzt…