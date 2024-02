Von Karin Schupp

11.2.2024 - Am Donnerstag ist es wieder soweit: Die Internationalen Filmfestspiele Berlin, besser bekannt als Berlinale, beginnen - und damit der LGBTQ-Filmpreis „Teddy Award“. Zur Wahl stehen 15 Spielfilme, 4 Dokumentationen und 12 Kurzfilme, und nach einigen schwachen Jahren, was Produktionen mit lesbischem Inhalt angeht, hat der Jahrgang 2024 wieder einiges fürs lesbische Publikum zu bieten. Wir stellen acht Perlen aus dem Programm vor.

1) Langue Étrangère (F/ D/ B 2024, Regie: Claire Burger, Buch: C. Burger/ Léa Mysius)

Erste Liebe: Die schüchterne Fanny (Lilith Grasmug) kommt aus Frankreich zu einem Sprachaustausch nach Deutschland und verliebt sich dort in ihre Leipziger Brieffreundin Lena (Josefa Heinsius). Um bei der politisch engagierten Teenagerin punkten zu könnten, erfindet sie sich kurzerhand ein neues Leben und verstrickt sich bald in ihren eigenen Lügen. Die Ko-Drehbuchautorin Léa Mysius schrieb und drehte auch das mystische und in Teilen lesbische Familiendrama The Five Devils (unsere Filmkritik).

Sektion: Wettbewerb