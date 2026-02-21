8 Serien mit L-Faktor, auf die wir uns 2026 freuen
Krimis mit Odd Couples und (Ex-)Paaren, „Scarpetta“ mit Nicole Kidman und Ariana DeBose, ein queeres Softballteam, lesbische Mörderinnen, Fortsetzungen von „The Handmaid’s Tale“ und „The Hunting Wives“: 8 Serien, die ihr euch schon mal notieren könnt.
Von Karin Schupp, 21.2.2026
1. Bust Up (D/NZ)
Worum geht’s? In dieser Buddy Cop-Serie, einer deutsch-neuseeländischen Koproduktion, treffen sich die Polizistinnen Deb (Morgana O’Reilly) und Mihi (Roimata Fox), die mal ein Paar waren, zehn Jahre nach ihrer Trennung wieder - im Provinz-Revier ihres abgelegenen Heimatstädtchens. Und natürlich werden sie ein unschlagbares Team!
Bonus Fact: Gedreht wurde in der Bay of Islands ganz im Norden Neuseelands.
Wann & wo? 2026 bei Sky/ Wow, danach auch im ZDF
2. Scarpetta (USA)
Worum geht’s? Die Adaption der erfolgreichen Krimi-Reihe der lesbischen Autorin Patricia Cornwell (29 Bände seit 1990) ist mit drei Oscar-Gewinnerinnen hochkarätig besetzt: Nicole Kidman spielt die Gerichtsmedizinerin Kay Scarpetta, Jamie Lee Curtis ihre Schwester Dorothy und die lesbische Schauspielerin Ariana DeBose ihre Assistentin und hochbegabte lesbische Nichte Lucy. Die bekommt außerdem - anders als in den Büchern - eine Ehefrau (Janet Montgomery).
Bonus Fact: Bis zur Verfilmung hat es über 30 Jahre gedauert. Frühere Kinoprojekte mit Demi Moore, Angelina Jolie oder – Cornwells Wunschbesetzung - Jodie Foster in der Titelrolle waren nicht zustande gekommen.
Wann & wo? Ab 11. März bei Prime Video
3. Slo Pitch (Kanada)
Worum geht’s? Die Trainerin eines erfolglosen lesbischen Softballteams will das Ruder reimreißen, nachdem ihre Ex nach einer brutalen Trennung zu ihren Erzrivalinnen übergelaufen ist. Die Comedy von Elliot Pages Firma PageBoy basiert auf einer Webserie des LGBTQ-Streamingdiensts OutTV (2020-2022). Das bekannteste Gesicht im Cast ist Schitt‘s Creek-Star Emily Hampshire.
Bonus Fact: Slo Pitch wurde für den kanadischen Streamingdienst Crave gedreht, der mit der schwulen Eishockeyserie Heated Rivalry kürzlich einen Überraschungshit landete. Gemeinsam haben sie aber wohl nur die Schauspielerin Nadine Bhabha, die in beiden Formaten mitspielt.
Wann & wo? 2026 in Kanada, der Start in Deutschland ist noch nicht bekannt.
4. Deadloch (Australien), Staffel 2
Worum geht’s? In Staffel 1 der Krimikomödie musste sich die besonnene Dorfpolizistin Dulcie Collins (Kate Box) mit der unflätigen Kommissarin Eddie Redcliffe (Madeleine Sami) zusammenraufen und zugleich ihre sehr fordernde Frau Cath (Alicia Gardiner) bei Laune halten. Diesmal verlässt das ungleiche Ermittlerduo Dulcies Heimatkaff, um den Mord an Eddies Ex-Kollegin zu untersuchen. Cath und die eifrige Polizistin Abby (Nina Oyama) sind trotzdem wieder dabei.
Bonus Fact: Abgesehen von Gardiner sind alle Hauptdarstellerinnen queer. Und auch die Serienschöpferinnen Kate McCartney und Kate McLennan sind ein lesbisch-heterosexuelles Duo.
Wann & wo? Ab 20. März 2026 bei Prime Video
5. The Testaments (USA)
Worum geht’s? Die Fortsetzung der dystopischen Serie The Handmaid’s Tale (2017 - 2025) basiert auf Margaret Atwoods gleichnamigem Roman (2019) und zeigt – 15 Jahre später - eine neue Generation von Frauen, die das ultrapatriarchale Terrorsystem Gilead endgültig stürzen wollen. Neben den drei Hauptfiguren, Tante Lydia (Ann Dowd) und Junes nun erwachsenen Töchtern Agnes/Hannah (Chase Infinity) und Nicole/Daisy (Lucy Halliday, bekannt aus ihrer lesbischen Rolle in Blue Jean), gibt es auch (mindestens) einen lesbischen Charakter: Agnes‘ beste Freundin Becka (Mattea Conforti). Im Cast ist auch die queere Schauspielerin Rowan Blanchard (Snowpiercer).
Bonus Fact: Auch wenn The Handmaid’s Tale-Hauptfigur June im Roman keine Rolle spielt, taucht sie vielleicht dennoch auf - immerhin ist Darstellerin Elisabeth Moss eine der Produzent:innen.
Wann & wo? Ab 8. April 2026 bei Disney+
6. Monster (USA), Staffel 4
Worum geht’s? In der True Crime-Anthologieserie geht‘s erstmals um mörderische Frauen: Die mutmaßliche Axtmörderin Lizzie Borden (Ella Beatty) war 1892 angeklagt, ihre Eltern getötet zu haben, wurde aber freigesprochen – auch weil ihr Dienstmädchen Bridget (Vicky Krieps, Hot Milk) sie vor Gericht entlastete. Der schwule Creator Ryan Murphy wird hier sicherlich das Gerücht aufgreifen, dass die beiden ein Paar waren. Ein weiterer Charakter ist die lesbische Serienmörderin Aileen Wuornos (Sarah Paulson), die 2002 hingerichtet wurde.
Bonus Fact: Über beide Frauen gibt es schon zahlreiche Filme. In Lizzie Borden (2018) spielten zuletzt Chloë Sevigny und Kristen Stewart das heimliche Paar. Das Drama über Wuornos, für dessen Hauptrolle Charlize Theron 2004 einen Oscar gewann, heißt ebenfalls Monster.
Wann & wo? Herbst 2026 bei Netflix
7. Vigil (GB), Staffel 3
Worum geht’s? Die schottischen Sergeants Amy Silva (Suranne Jones) und Kirsten Longacre (Rose Leslie) haben es stets mit Mordfällen weit außerhalb ihres Heimatradius - U-Boot, Airbase am Persischen Golf - zu tun. In dieser Staffel ermittelt das Paar, das inzwischen auch ein gemeinsames Kind hat, zum ersten Mal gemeinsam vor Ort: auf einer Forschungsstation in der Antarktis.
Bonus Fact: Dass Rose Leslie während der Dreharbeiten zu Staffel 2 hochschwanger war, hatte einen großen Einfluss: Dem in Staffel 1 noch getrennten Serien-Paar wurde ein Kind ins Drehbuch geschrieben, sodass die beiden wieder fest zusammengebracht wurden - ursprünglich war das wohl nicht so (schnell) geplant.
Wann & wo? Voraussichtlich im 2. Halbjahr 2026 bei BBC One, der Start in Deutschland ist noch nicht bekannt (Staffel 1+2 in der ZDF Mediathek)
THE HUNTING WIVES SEASON 2 IS COMIN' Y'ALL pic.twitter.com/oydijdTdMR— Netflix (@netflix) September 12, 2025
8. The Hunting Wives (USA), Staffel 2
Worum geht’s? Erotik, Intrigen, Geheimnisse, Drogen und Mord: In Staffel 1 des ziemlich trashigen Serienhits zog Sophie (Brittany Snow) mit ihrem Mann ins erzkonservative Texas, geriet in die Welt einer Reiche-Ehefrauen-Clique, ins Bett von Margo (Malin Akerman) und beinahe auch unschuldig als Mörderin in den Knast. In Staffel 2 gibt's tatsächlich einen Grund, sie zu verhaften, was aber kein Grund sein sollte, ihre keine bisexuelle/lesbische Affäre ins Drehbuch zu schreiben!
Bonus Fact: Snow und Akerman wissen ihre queere Popularität gut zu nutzen: Auf der Bühne der Emmy-Verleihung witzelten sie über Snows Coming-out und auch im Ankündigungstrailer der zweiten Staffel (siehe unten) verwischen die Grenzen zwischen den Schauspielerinnen und ihren Charakteren…
Wann & wo? 2026 bei Netflix (Staffel 1 bei MagentaTV)
Bleibt out und proud!
Nur mit euch, unseren Leser:innen und online-Nutzer:innen, bekommen wir das hin! Helft uns, damit wir diese Zeiten durchstehen, die in politischer wie finanzieller Hinsicht nicht einfach sind. Journalismus, der nicht nur in Social Media Bubbles stattfindet, unabhängig ist und dialogbereit bleibt, hat es zunehmend schwer.
Unterstützt unsere Arbeit!
Vielen Dank!
Euer L-MAG-Team