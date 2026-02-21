Von Karin Schupp, 21.2.2026

1. Bust Up (D/NZ)

Worum geht’s? In dieser Buddy Cop-Serie, einer deutsch-neuseeländischen Koproduktion, treffen sich die Polizistinnen Deb (Morgana O’Reilly) und Mihi (Roimata Fox), die mal ein Paar waren, zehn Jahre nach ihrer Trennung wieder - im Provinz-Revier ihres abgelegenen Heimatstädtchens. Und natürlich werden sie ein unschlagbares Team!

Bonus Fact: Gedreht wurde in der Bay of Islands ganz im Norden Neuseelands.

Wann & wo? 2026 bei Sky/ Wow, danach auch im ZDF