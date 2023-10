Von Katja Röckel

3.10.2023 - Die queere Australierin Alex Lahey (31) hat im Mai ihr drittes Album „The Answer Is Always Yes“ veröffentlicht und tourt gerade durch Europa. Wir haben mit ihr über sie und ihre Songs gesprochen.

Der Titel deines Albums „The Answer Is Always Yes“ impliziert, dass du ein optimistischer Mensch bist. Würdest du dich selbst so beschreiben?

Ich denke, dass ich im Grunde optimistisch bin, aber auch ziemlich ungeduldig, was als Zynismus oder Frustration rüberkommen kann. Ich glaube gerne an das Beste in jedem, ohne leichtgläubig zu sein. Es braucht schon einiges, um mich wirklich aus der Fassung zu bringen.

„Wouldn't let me in“ bezieht sich auf dein Leben als queere Teenagerin. Was würdest du deinem jugendlichen Ich als jetzt Erwachsene sagen, und was denkst du, ist für die queere Jugend von heute anders?

Ich glaube, ich würde meinem Teenager-Ich sagen, dass es immer nett zu sich selbst und anderen sein soll und dass es keine Angst vor seiner Queerheit haben soll. Am Anfang meiner Karriere gab es eine Zeit, in der ich versucht habe, Dinge zu verschleiern, weil ich nicht in eine Schublade gesteckt werden wollte. Jetzt wünschte ich mir, dass es mir gleichgültiger gewesen wäre und ich mich mehr an queeren Rolemodels orientiert hätte. Ich denke, es gibt keine bessere Zeit als jetzt, um als queere Person aufzuwachsen. Es gibt zwar immer noch enorme Schwierigkeiten und Vorurteile, aber auch Orte, an denen queere Menschen Antworten auf ihre Fragen bekommen und sich mit anderen austauschen können, die Ähnliches durchmachen - das Internet ist dafür großartig. Ich denke, dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben, vor allem für junge trans Menschen, die einen stark marginalisierten Teil unserer Community darstellen. Aber verglichen mit der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, gab es diese Repräsentation in den Medien nicht. Wenn queere Menschen im Fernsehen zu sehen waren, war ihr Queersein meist ein Problem.

In dem Video zu „Wouldn't let me in“ sehen wir Dich als Verkäuferin in einem pompös-trashigen Möbelgeschäft. Kannst du mir mehr über die Idee erzählen?

In Melbourne gibt es einen Möbelladen, der von einem Mann namens Franco Cozzo geführt wird, der sehr prunkvolle Möbel im Rokoko-Stil verkauft. Cozzo wurde zum Symbol für den Erfolg der europäischen Einwanderergeneration, zu der auch meine Mutter gehört, die in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren ins Land kam. Die Figur, die ich in dem Musikvideo spiele, basiert auf ihm. Die Regisseurin Claire fand einen Laden, der dem Franco-Cozzo-Läden verblüffend ähnlich sah, und wir hatten das Glück, einen Tag lang Zugang zu diesem Geschäft zu bekommen. Ich wusste schon immer, dass ich ein Tanzvideo machen wollte, und das war die perfekte Kulisse.