Von Julian Beyer

28.8.2022 - Mit „MUNA“ veröffentlicht die gleichnamige US-Band ihr erstes Album auf neuem Label, eine Ode an die queere (Selbst-)Liebe. Auf den Vorgängerplatten „About U“ (2017) und „Saves The World“ (2019) besangen die drei Band-Mitglieder bereits Themen wie mentale Gesundheit und queere Liebe. Letztere wurde teils noch mit Selbstzweifeln, Verunsicherung und Schmerz thematisiert, so wie es viele von uns kennen. In den drei Jahren seit ihrem letzten Album haben sich Katie Gavin, Josette Maskin und Naomi McPherson allerdings stark weiterentwickelt und „MUNA“ erscheint selbstbewusster, authentischer und queerer denn je. Wir trafen die Band zum Interview in Berlin.

Euer neues Album „MUNA“ kommt am 24. Juni raus. Viel ist passiert seit der Veröffentlichung der letzten Platte „Saves The World“ von 2019. Wie waren die vergangenen drei Jahre für euch?

Katie: „Saves The World“ war ein schwermütiges Album, das reflektiert hat, wo wir uns zu diesem Zeitpunkt in unserem Leben befunden haben. Nach der Veröffentlichung stellte sich eine Leichtigkeit ein und dann kam 2020. Wir hatten bereits eine Idee, in welche Richtung wir mit dem neuen Album gehen wollten, aber das Universum hat uns gesagt, dass wir noch nicht bereit waren. Wir haben uns eine kleine Auszeit genommen und dann wurden wir von unserem Plattenlabel gedroppt. Wir mussten uns mit der Frage auseinandersetzen, ob wir weiterhin als Band zusammenarbeiten wollen. Zum Glück sind wir sehr eng befreundet und können miteinander ehrliche und schwierige Konversationen führen. Durch die Pandemie hatten wir genug Zeit für diese Gespräche. Und dann hat uns quasi das Schicksal einen Plattenvertrag bei Phoebe Bridgers‘ Label verschafft. Wir fingen an, im Studio einer Freundin zu arbeiten. Wir hatten zu dem Zeitpunkt noch keine klare Vision, aber wir kamen täglich zusammen und arbeiteten an den Songs und Ideen. Mit der Zeit fing alles an, Sinn zu ergeben. Der Spaß, die Leichtigkeit, die Selbstsicherheit, die auf dem Album zu hören sind, das war alles in uns. Wir brauchten nur die Zeit und die Herausforderungen, um zu den Personen zu werden, die wir sein mussten, um dieses Album zu machen.

Wie war der Videoshoot für die Single „Silk Chiffon“?

Josette: Es war super! Wir haben das Video mit Naomis Partnerin Allie gedreht und circa 80 Prozent der Menschen am Set waren queer.

Naomi: Auch die Leute hinter der Kamera. Allie nimmt das sehr ernst!

Josette: Ich habe so was noch nie erlebt. Ein Videodreh ist in der Regel sehr anstrengend. Der Shoot von „Silk Chiffon“ war hingegen total locker. Wir konnten mit tollen Menschen Zeit verbringen und neue Freundschaften schließen. Es herrschte ein richtiger Zusammenhalt am Set. Wir wollten den Film „But I’m a Cheerleader“ neu interpretieren. Er war zu seiner Zeit wegweisend, wurde von vielen aber nicht wahrgenommen. Im Zentrum unseres Videos steht glückliche queere Liebe, die es schon immer gab. Sie wird allerdings eher selten gezeigt.