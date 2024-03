Von Marcel Anders

17.3.2024 - Als Frontfrau der US-amerikanischen Rockband Alabama Shakes wurde Brittany Howard international bekannt. Mit 25 outete sie sich als lesbisch, 2019 veröffentlichte sie ihr erstes Soloalbum. Jetzt legt die LGBTIQ*-Ikone mit „What Now“ ein therapeutisches Album vor über ihre gescheiterte Ehe mit Bandkollegin Jesse Lafser. Sie besingt darauf Traumata, den langen Prozess der Selbstfindung und ihr neues Liebesglück

Dein zweites Solo-Album nach den Alabama Shakes ist eine Abrechnung mit deiner Ex und eine Liebeserklärung an eine neue Partnerin – wie viel Selbsttherapie steckt dahinter?

Brittany Howard: Es ist pure Lebenserfahrung. Ironisch formuliert würde ich sagen: Man muss etwas erleben, um über etwas schreiben zu können. Und solche einschneidenden Sachen passieren halt. Beziehungen bauen sich auf und fallen auseinander, sie kommen und gehen. Das ist das Leben, wie eine Achterbahnfahrt. Und die fange ich hier ein, weil ich sie selbst erlebt habe: Ich bin auf ein Kliff zugerast, habe im letzten Moment die Bremse getreten, bin umgedreht und habe neu angefangen. Diese Songs reflektieren meine Gefühle während dieser Zeit – und es hatte sich viel aufgestaut, weil ich während der Pandemie nicht nur in meinem Haus, sondern auch in meiner Beziehung gefangen war. Insofern ist das Album wie ein musikalisches Tagebuch – in einer Zeit, in der alles in Flammen zu stehen schien.

Wie hast du dann – zumal während der Pandemie – jemand Neues gefunden? Hast du dich an Online-Dating versucht?

Nein, auch wenn ich nichts dagegen habe. Aber in diesem Fall war das nicht notwendig. Ich hatte ein Mantra – eine verrückte, kleine Formulierung, die man in dem Stück „Earth Sign“ nachhören kann. Ich dachte mir: „Wenn ich das demnächst Nacht für Nacht auf der Bühne singe, sollte ich da etwas einbringen, das nach einer neuen Liebe schreit.“ Damit meine ich nicht irgendeine Liebe, sondern die einzig wahre, nach der jeder strebt. Ich sagte mir: „Lass mich das in einem Song festhalten.“ Und es hat tatsächlich funktioniert! Als ob mich die Engel erhört hätten. Dabei waren wir zuerst nur so etwas wie Pandemie-Buddys – zwei Menschen, die sich während dieser schrecklichen Zeit geholfen haben. Daraus wurde dann mehr …