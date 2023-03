Von Susanne Lück

7.3.2023 - „Eine todeswürdige Untat kosmischen Ausmaßes“ habe sie in den Augen der Gesellschaft der 1950er- und 60er-Jahre begangen, indem sie sich in eine Mitschülerin verliebte. So erlebt Luise F. Pusch ihre Kindheit und frühe Jugend in Westfalen in einem andauernden Gefühl des Verfolgtwerdens und Sichversteckenmüssens. Umso entschlossener wird sie später für sich und für die Frauen kämpfen: als (Mit-)Begründerin der feministischen Linguistik, als Verfechterin von Binnen-I, Genderpause und generischem Femininum und Verfasserin des Standardwerkes Deutsch als Männersprache.

Den Weg dorthin aber beschreibt Luise F. Pusch in ihrem neuen autobiografischen Buch Gegen das Schweigen als einen mühevollen immerwährenden Kampf gegen innerlich wucherndes Schuldgefühl und von außen unterdrückten Entfaltungsdrang.

„Quälerei weitgehend unter der Oberfäche“

„Wie das meiste im damaligen Lesbenleben spielte sich diese Quälerei weitgehend unter der Oberfläche ab“, schreibt sie über ihre nie ausgesprochenen Gefühle. Menschen, die offen mit ihr darüber gesprochen hätten, die sie aufgefangen und gestärkt hätten, vermisst sie während ihrer prägenden frühen Lebensjahre schmerzlich. Weder die ängstlich den sozialen Status verteidigende Familie noch die indoktrinierten Seelsorger ihrer Zeit können dem verunsicherten Mädchen helfen.