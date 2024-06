4. Billie Eilish, „Lunch“

„I could eat that girl for lunch/ Yeah, she dances on my tongue/ Tastes like she might be the one“, singt Billie Eilish einige Monate nach ihrem Bi-Coming-out. Mit dem wohl lesbischsten Pop-Hit aller Zeiten (sorry, aber „I Kissed a Girl“ ist einfach nur ein harmloser Song für neugierige Heteras) landete sie in über 30 Ländern in den Top Ten. Damit hat Billie natürlich einen Platz in dieser Liste verdient, auch wenn sie in dem Video kein Girl zum Lunch verspeist und nur alleine zu sehen ist. In den Text flossen übrigens auch eigene Erfahrungen ein: „Einen Teil davon habe ich geschrieben, bevor ich überhaupt etwas mit einem Mädchen hatte, und den Rest dann danach“, verriet sie dem Rolling Stone.