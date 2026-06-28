3. Kid Sistr: „American Teenage Prophecy“

Das queere Indie-Trio aus New York wurde zu diesem Song von den Rockmusikerinnen Joan Jett und Cherie Curie inspiriert, die im Biopic The Runaways (2010) von Kristen Stewart und Dakota Fanning gespielt wurden. Wie habe sich deren Beziehung ohne den „wahnsinnigen Druck der Musikindustrie und die Erwartungen der Männer in ihrem Umfeld“ entwickelt, fragte sich Bassistin Sara Keden. Und welche Erfahrungen hätte sie in ihrer eigenen Jugend „vielleicht gemacht, wenn ich nicht so sehr darauf fixiert gewesen wäre, die Aufmerksamkeit von Jungen zu erregen.“