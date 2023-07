3. Janelle Monaé, „Lipstick Lover“

„I like lipstick on my neck/ Leave a sticky hickey in a place I won’t forget“: Das bisher lesbischste Musikvideo der pansexuellen, nichtbinären Sänger:in und Schauspieler:in zeigt nackte Frauen, die so sinnlich-sexy sind, dass es auf Youtube prompt eine Altersbeschränkung bekam und hier nicht eingebunden werden kann. Die „Clean Virgin“-Version mit Verpixelungen, die deshalb hier stehen muss, wurde von Monáe nur widerstrebend veröffentlicht.