12. Brandi & Catherine Carlile, „You and Me on The Rock“

„I don’t need their money, baby/ Just you and me on the rock“: Dieses Liebeslied (das drei Grammy-Nominierungen bekam) schrieb die erfolgreiche Singer-Songwriterin während der Corona-Quarantäne für ihre Frau Catherine. „Ich erkannte, dass selbst die Dinge, mit denen ich mich am stärksten identifiziere, wegfallen können, aber das, worauf mein Leben wirklich aufgebaut ist – der Glaube und meine Familie –, das ist ein Fels, und es ist solide“, sagte die 9-fache Grammy-Gewinnerin dazu. Da passt es, dass das Paar ihn hier für ein HBO-Special zusammen peformt.