6) Noch lange nicht am Ende: The Last of Us

Ellie ist etwas wirklich Besonderes, schließlich ist sie eine der wenigen (queeren) Game-Figuren, die wir beim Erwachsenwerden begleiten dürfen – und das nicht nur im Game, sondern auch in einer Comic- und Fernsehserie. Um was geht es? Eine seltsame Pilzinfektion hat den Großteil der Bevölkerung Amerikas in Zombies verwandelt. Die wenigen Überlebenden hausen in autoritär geführten Quarantäne-Zonen oder als Rebellen fern der restlichen Zivilisation. Ausgerechnet dorthin soll der desillusionierte Schmuggler Joel die 14-jährige Ellie begleiten, die infiziert, aber wundersamerweise noch immer gesund ist. Als Joel begreift, dass ihr Blut dabei helfen könnte, ein Serum gegen die Epidemie zu entwickeln, muss er sie nicht mehr nur vor den Zombies schützen … Zwar wird Ellie erst im letzten Teil von Last of Us zu einer spielbaren Figur (vorher war sie überwiegend KI-gesteuert), das Erweiterungspaket The Last of Us: Left Behind aber wird aus Ellies Perspektive gespielt und erzählt ihre Vorgeschichte und ihre Beziehung zu ihrer Freundin Riley. The Last of Us Part II setzt schließlich rund vier Jahre später ein, hier verliebt sich Ellie in die bisexuelle Dina. Spielbar ist hier nicht nur Ellie, sondern auch Abby, die schnell zu Ellies größten Feindin wird. Dass die Perspektive dabei zwischen beiden wechselt, ist ein fast filmischer Kunstgriff, der Identifikations- und Empathiepotenzial erhöht, eine Geschichte mit Tiefgang erzählt und Fragen nach Moral aus unterschiedlicher Perspektive beleuchtet.

The Last of Us, Überlebens-Horror-Action-Abenteuer, Entwickler: Naughty Dog, 2013/14 und 2020, für PS