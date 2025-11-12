12.11.2025 - LGBTQ-Sichtbarkeit im Berufsleben ist wichtig, damit sich queere Kolleg:innen nicht ausgegrenzt fühlen, zu ihrer sexuellen Identität stehen können und nicht Teile ihres Lebens verstecken müssen.

Die Initiative Queermentor ehrt mit ihren „Queermentor Role Model Awards“ nun zum zweiten Mal Menschen in der Arbeitswelt, die aktiv LGBTQ unterstützen, Diversität und Inklusion fördern, Räume öffnen und sich für Chancengleichheit im Beruf einsetzen.

„Der Award versteht sich als Statement für eine Arbeitswelt und Gesellschaft, in der sich niemand verstellen muss“, heißt es in der Pressemitteilung. „Er schafft Sichtbarkeit, stärkt queeres Empowerment, rückt Allies als Unterstützer*innen stärker in den Fokus, inspiriert Organisationen zu mehr Inklusion und stößt nachhaltige Veränderung an.“

Nominiert werden können Queers und Allies

Nominiert werden können Menschen, die sich in ihrem beruflichen Umfeld oder gesellschaftlichen Engagement für queere Sichtbarkeit und Empowerment einsetzen, egal ob sie LGBTQ* oder Allies (= heterosexuelle Unterstützende) sind. Selbstnominierungen sind ebenfalls möglich.

Die Einreichungsphase läuft noch bis zum 30. November. Eine unabhängige Jury aus Wirtschaft, Medien, Zivilgesellschaft und queeren Netzwerken wählt die Preisträger:innen aus. Die Preisverleihung unter der Schirmherrschaft von Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas findet am 27. Januar 2026 statt.

Queermentor ist eine gemeinnützige Organisation, die queere Menschen im Berufsleben und auf dem Arbeitsmarkt unterstützt. Unter anderem gibt es ein Mentor:innen-Programm, Weiterbildung und Vernetzungsmöglichkeiten.

Die Queermentor Role Model Awards wurden erstmals am 30. Januar 2025 an 25 Personen verliehen.

Nominierungen könnt ihr bis zum 30. Nov. 2025 hier einreichen.