Von Saskia Balser

28.5.2024 - Vom 6. bis 9. Juni 2024 ist es wieder so weit: die Europawahl steht an. Millionen von EU-Bürger:innen können in diesen Tagen über die Zusammensetzung der EU-Kommission abstimmen und die Mitglieder des Europäischen Parlaments wählen, in Deutschland findet die Wahl am 9. Juni statt. Und weil das Parlament das einzige Organ der EU ist, das direkt vom Volk gewählt wird, hat das Ergebnis dieser Wahl maßgebliche Auswirkungen auf die Zukunft der Europäischen Union. Und auf die Zukunft queerer Menschen.

Gleichheit und Akzeptanz von queeren Menschen in Europa

Das eigene Wahlrecht wahrzunehmen, ist im Hinblick auf das Erstarken rechtsextremer Parteien aktuell so wichtig wie nie – besonders für queere Menschen. Denn bei der Europawahl geht es auch um die Frage, ob und wie die Europäische Union LGBTQI*-Personen sowie Menschen mit HIV und asexuelle und aromantische Menschen vor Gewalt, Hassrede und Diskriminierung schützen soll. Darauf macht ein Zusammenschluss verschiedener queerer Verbände derzeit in einem Wahlaufruf aufmerksam.

Der Lesben- und Schwulenverband (LSVD), die Deutsche Aidshilfe, das Jugendnetzwerk Lambda und viele weitere queere Verbände rufen unter dem Motto „Die EU stärkt deine Rechte – stärke du jetzt die EU!“ dazu auf, queerfreundliche, demokratische Parteien zu wählen. Zudem ermutigen sie dazu, mit Familienmitgliedern und Freund:innen darüber zu sprechen, wie wichtig die Wahlbeteiligung ist. „Die Wahl am 9. Juni ist eine Richtungswahl. Es geht um nichts weniger als um die Zukunft der europäischen Demokratie“, betonen die Verbände in ihrem Aufruf.

Wie queerfreundlich sind die Parteien?

Wer queere Menschen mit seiner Stimme bei der Europawahl unterstützen will, steht zunächst vor einer wichtigen Frage: Welche Parteien machen sich für LGBTQI*-Rechte stark? Um das herauszufinden, hat der LSVD Wahlprüfsteine erarbeitet und in Form von Fragen an die zur Wahl stehenden Parteien gesandt. Die Auswertung der Antworten gibt einen guten Überblick über die queerpolitischen Positionen der Parteien.